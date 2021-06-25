إعلان البحر الأحمر خالية من العشوائيات غير الآمنة بنهاية العام

أعلن المهندس أحمد سيد، مدير مشروع الروضة لتطوير العشوائيات في محافظة البحر الأحمر، أن المشروع يجري تننفيذ على مرحلتين، جرى الانتهاء من المرحلة الأولى، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية.

وأوضح مدير مشروع الروضة أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء 1705 وحدات سكنية، بتكلفة 966 مليون جنيه، موزعة بواقع 850 وحدة بمدينة الغردقة بتكلفة 306 ملايين جنيه، و545 وحدة في رأس غارب بتكلفة 446 مليون جنيه، و234 وحدة في سفاجا بتكلفة 105 ملايين جنيه، إضافة إلى 76 وحدة في القصير، بتكلفة 39 مليون جنيه.

وقال مدير مشروع الروضة لتطوير العشوائيات إنه من المقرر أن يتم إعلان محافظة البحر الأحمر خالية من العشوائيات غير الآمنة بنهاية العام الجاري.

بناء 2000 وحدة سكنية في جنوب المحافظة

وأضاف «سيد»، خلال لقاء لقاء بفضائية extra news، أن المرحلة الثانية تتكون من 2000 وحدة بواقع 1500 وحدة في الشلاتين، و500 وحدة في حلايب بتكلفة 800 مليون جنيه، لافتا أن الهدف من المشروع نقل المواطنين من المناطق العشوائية، وداهمة الخطورة لمناطق أخرى إسكان بديل.

مساحة الوحدات في الغردقة 90 متر

وأوضح أن مساحة الوحدات في الغردقة 90 متر، «3 غرف، وصالة، وحمام ومطبخ»، جرى تشطيبها مثل الإسكان الاجتماعي، بينما مساحة الوحدات في الجنوب 300 متر منها 70 متر للمنزل و230 فناء سماوي، لافتا أن مشروع الروضة في الغردقة وسفاجا وغارب يحتوي على ملعبين خماسي وسوق خدمي للمنطقة.

الانتهاء من بناء 500 وحدة نهاية ديسمبر

ولفت أنه جرى الانتهاء من بناء 500 وحدة سكنية في حلايب بنسبة تنفيذ 100%، وبناء 1000 وحدة في الشلاتين بنسبة تنفيذ 100%، وجاري بناء 500 وحدة بنسبة تنفيذ 80%، والانتهاء منها في 31 ديسمبر المقبل، إذ جرى تسليم 20% من الوحدات لمستحقي قاطني العشوائيات بمشروع الروضة في الغردقة.

وأشار إلى ان المشروع يتكون من تمويل مشترك ما بين صندوق تطوير العشوائيات والمحافظة، ويتحمل تكلفة الإنشاءات من مباني، بينما المحافظة تتحمل تكلفة المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز و«لاند سكيب» وطرق وإنارة.