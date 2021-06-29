بعد يومين.. صرف معاشات يوليو 2021 بزيادة 13% لأكثر من 10 ملايين مستفيد

تبدأ الهيئة القومية لـ«التأمينات والمعاشات»، والبنوك ومكاتب البريد صرف معاشات يوليو 2021، بعد يومين، بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو2021، زيادة 13%، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، وأعلنت الهيئة أن أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه، وتصرف الزيادة لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، لـ«الوطن»، أنه فى بداية شهر يوليو من كل عام تتم زيادة المعاشات، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة يتم دراستها وتحديدها في شهر يناير، لتوضيح الإمكانات، والنظام المالي، لمعرفة الزيادة التي سيتم تحديدها، وتحديد معدل التضخم الذي حدث العام الماضى.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة»، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، صرف معاشات يوليو 2021، من ماكينات الصراف الآلي، التي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول يوليو.

إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

من جانبه، أكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن» أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، مشيرا إلى أن من يحمل بطاقات الصراف الآلي، يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد، نافيا ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة.

وأعلنت الهيئة، إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة، المقبولة على شبكة «1-2-3»، والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط، إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة، ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول.