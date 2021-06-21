تفاصيل تفعيل «كارت ميزة» بدلا من «بطاقات صرف المعاشات»

تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» «البلاستيكية» ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة»، في إطار تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة، أن «تفعيل كارت ميزة» بدلا من «بطاقات صرف المعاشات» يمكن صاحب المعاش من إجراء عملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش من خلال «تفعيل كارت ميزة» الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية.

تحويل 3 ملايين و900 ألف من «بطاقات صرف المعاشات» إلى «كارت ميزة»

وأشارت إلى تحويل ما يقارب من 3 ملايين و900 ألف «بطاقة صرف معاش» إلى «كارت ميزة» حتى الشهر الجاري، مع استمرار الصرف بـ«بطاقات صرف المعاشات» القديمة بـ2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة.

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن العمل تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية، بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة، ومن أهم تلك القطاعات كان أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويقدر عددهم بـ10 ملايين و500 ألف مواطن.

وأشارت إلى أنه يتم التيسير على تلك الفئة الهامة من المجتمع، وفتح منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة والدقة والأمان في صرف استحقاقاتهم التأمينية، وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم وتسخير كافة الوسائل التكنولوجية والبرامج الممكنة لخدمتهم.

بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية اعتبارا من أول يوليو 2021

كما أعلنت الهيئة، بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية اعتبارا من أول يوليو 2021، وسيتم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية، بإجراءات سهلة وميسرة، حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات المحمول، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكدت التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في صرف المستحقات التأمينية، حيث يتم صرف المعاشات الشهرية ومتجمدات المستحقات التأمينية من خلال الحسابات الجارية و«كروت ميزة» والمحافظ الإلكترونية، بديلا عن «بطاقات صرف المعاشات» القديمة.