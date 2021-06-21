6 أماكن ممنوع فيها صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر.. تعرف عليها

مع اقتراب موعد عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر، يبحث المواطنون على شبكة الإنترنت عن موقف صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١، وعدد أيام إجازة عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر للقطاعين الخاص والعام، ومواصفات الأضحية، وكيفية إحياء أيام عيد الأضحى ٢٠٢١.

موعد عيد الأضحى ٢٠٢١

وينتظر المصريون والمسلمون في سائر أنحاء العالم قرار المحكمة العليا في السعودية بتحديد موعد عيد الأضحى ٢٠٢١، مع استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، حددت وزارة الأوقاف المصرية موقف صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر، وقررت إقامتها في المساجد التي تقام فيها صلوات الجمعة حاليا وبالشروط المطبقة حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢١

وسيعلن رسميا عن موعد عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر، يوم 9 يوليو المقبل، الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1442 هجريا، حيث يجري استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وبحسب الحسابات الفلكية فإن موعد وقفة عرفات ٢٠٢١، سيكون يوم الاثنين 19 يوليو 2021، فيما سيكون موعد أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر، يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

الأماكن الممنوع فيها صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١

ومنعت وزارة الأوقاف، صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر، في 6 أماكن هي: الساحات، الزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، كما تمنع صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر في الطرقات، والشوارع.

ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١

وصلاة عيد الأضحى ٢٠٢١، تتكون من ركعتين، ولها مواقيت محددة بحسب الشريعة الإسلامية، وهي من بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وحتى قبل أذان الظهر بثلث ساعة، فإذا دخل وقت الظهر فلا تصلى.

وحسب تعليمات وزارة الأوقاف حول صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر، فإنه سيتم التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا من واستمرار غلق دورات المياه بالمساجد، واصطحاب كل مصل للسجادة الشخصية، والالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين المصلين.

أما بخصوص التعليمات الخاصة بالسماح للسيدات بالمشاركة في صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١ في مصر، قالت وزارة الأوقاف، إنه لا مانع من فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة، مع التشديد على عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.