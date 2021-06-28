طرح 4 سيارات سيدان في مصر موديل 2022.. تعرف عليها

مع بداية الربع الثالث للعام الجاري، تم الإعلان عن طرح عدد من الطرز لعلامات تجارية مختلفة داخل سوق السيارات المحلي موديل العام 2022؛ حيث تم طرح عدد من طرز سيارات الركوب الملاكي السيدان؛ وفى سطور نرصد قائمة تلك السيارات ومنها:

BYD F3

- تأتي السيارة داخل السوق المحلي بفئة واحدة، بسعر 177 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مانيوال، مكون من 5 سرعات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4533 ملم طول، 1705 ملم عرض، 1490 ملم ارتفاع).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 360 لتر.

لادا جرانتا

- تأتي السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 158 ألف جنيه، والثانية بـ178 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 185 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

- في الفئتين الثانية والثالثة تأتي بمحرك قوة 98 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة في النسخة المانيوال، و7.2 لتر من الوقود في النسخة الأوتوماتيك.

- تأتي السيارة بأبعاد (4268 ملم طول، 1700 ملم عرض، 1500 ملم ارتفاع).

شيري أريزو 5

- تأتي السيارة داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 178.900 جنيه، والثانية بـ 194 ألف جنيه، والثالثة بت 197.900 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 211.900 جنيه.

- تعمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تستهلك السيارة متوسط 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

- تأتي بأبعاد (4572 ملم طول، و1825 ملم عرض، و1482 ملم ارتفاع) .

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 430 لتر.

أكسنت RB 2022

-تاتي السيارة بـ5 فئات متلفة التجهيزات، الأولى بسعر 217.900 جنيه، والثانية بـ227.900 جنيه، والثالثة بـ233.900 جنيه، والرابعة 243.900 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 253.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4370 ملم طول، 1705 ملم عرض، 1455 ملم ارتفاع).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 389 لتر.