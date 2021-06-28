بعد كسر مستوى 10300 نقطة.. البورصة المصرية تترقب أداء إيجابي

توقع خبراء فى أسواق المال استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الاثنين، والجلسات القليلة المقبلة، خاصة بعد كسرها مستوى 10300 نقطة، ليستهدف المؤشر الثلاثيني مستويات أعلى 10400 نقطة، وذلك وسط توقع لضخ مزيد من السيولة على الأسهم خاصة الإخبرية، «وفقاً لموقع مباشر».

من المتوقع أن تشهد البورصة أداءً عرضياً

من جانبه، أشار محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، إلى أنه مع بداية الانعكاس الزمني بين جلسة أمس حتى 30 يونيو، من المتوقع أن تشهد البورصة أداءً عرضياً تجميعاً بالنسبة للأسهم الكبرى، وعرضياً تصريفياً بالنسبة للأسهم المقيدة في السبعيني.

وأوضح جاب الله أنه لدينا منطقة دعم حول 10250 نقطة ومنطقة المقاومة حول 10400 نقطة التي يخطط السوق من وجهة نظري لاختراقها.

وفيما يخص القطاعات، لفت جاب الله إلى أنه من أهم القطاعات الإسكان والبنوك والبتروكيماويات، وكذلك قطاع الأوراق المالية وقطاع الدفع الإلكتروني.

استمرار الأداء الإيجابي للأسهم القيادية

من جهته، أشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إلى نجاح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx 30 اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 10300 نقطة بفضل استمرار الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، وبفضل اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.

وأكد عيد أن المؤشر الرئيسي للبورصة يتجه بهذا الأداء الإيجابي لاختبار مستوى المقاومة 10400 نقطة، أمّا في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة يتجه المؤشر الرئيسي نحو مستوى الدعم 10300 ثم 10200 نقطة.

وعلى مستوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 فقد نجح في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2300 نقطة بفضل انتهاء عمليات جني الأرباح الطفيفة بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة.

انتهاء عمليات جني الأرباح الطفيفة

وتابع: «أنه بكسر مستوى المقاومة 2340 نقطة يستهدف المؤشر مستوى المقاومة الثاني وهو 2400 نقطة، وفي حالة معاودة الهبوط لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف مستوى الدعم 2300 ثم 2200 نقطة».

من ناحيته، توقع أيمن فودة، رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، استمرار الأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي الذي يواجه مستوى مقاومة 10420 نقطة التي سينطلق بها التجاري بتجاوزه مستوى 52.70 نقطة كمستوى إغلاق مؤكد خلال الجلسات القليلة القادمة.

ولفت إلى أن ذلك سينعكس على تنامي ثقة الأفراد في مستقبل السوق بضخ سيولة جديدة بالأسهم الصغيرة والمتوسطة وخاصة الأسهم الخبرية في ظل الإعلان عن نتائج الأعمال الجيدة للشركات.