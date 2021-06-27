عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «حملات استثمار موسعة.. كيف دعمت الدولة البورصة المصرية؟».

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مكثف على تقديم كل أدوات الدعم للبورصة المصرية وتجلى ذلك في زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء لمقر البورصة المصرية في القرية الذكية.

وحملت تلك الزيارة عددا من الرسائل الهامة، أبرزها دور صندوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي ودعم الحكومة لحملات رفع الوعي بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى مساندة الحكومة لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو النهج الذي انتهجته إدارة البورصة المصرية مؤخرا عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر ثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتطوير والاستثمار.

وتؤكد الحكومة على أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تيسير زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كل أشكال التمويل، كما أن البورصة لا تساعد الشركات على الوصول للتمويل فحسب بل تحسن من قدرتها على مستوى الحوكمة والإفصاح والشفافية بما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين.

وأكد الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن الدولة المصرية تدعم البورصة بشكل كبير، وهو أمر لافت للنظر، إذ زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمقر البورصة في القرية الذكية.