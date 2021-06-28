محافظ الشرقية يأمر بشن حملة نظافة بقرية منشية سعيد بأبو حماد

كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة ابو حماد بشن حملة نظافة مكبرة بمدخل قرية منشية سعيد التابعة للوحدة المحلية بالاسدية بنطاق المركز حفاظاً على نظافة الطريق وخلق جو بيئي صحي فضلا عن تفادي وقوع أي حوادث للسيارات حفاظاً علي سلامه أهالي القرية والمترددين.

وكان المحافظ استقبل شكوى من أهالي منشية سعيد التابعة للوحدة المحلية بالاسدية بنطاق مركز ومدينة ابوحماد يتضررون فيها من وجود حشائش وناتج تطهير الترعة علي جانبي مدخل القرية ما تتسبب في تلوث البيئة وإعاقة حركة السيارات.

وعلي الفور، شنت رئاسة مركز ابو حماد حملة مكبرة لرفع أكوام القمامه ومخلفات وناتج تطهير الترعة من علي جانبي طريق مدخل قريه منشية سعيد التابعه للوحدة المحلية بالاسدية حيث تم رفع كومات القمامه والمخلفات وناتج تطهير الترعة، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لمدخل القرية.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بأكمله لا يدخر جهداً في العمل لبحث وحل شكاوى المواطنين الواردة إليه عبر أي قناه من قنوات التواصل المتاحة للمواطنين لتقديم شكواهم، مؤكداً أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوي الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين.