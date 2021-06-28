العاملون بالسياحة يحتفلون بذكرى 30 يونيو: أنقذت القطاع من الضياع

قال باسم حلقة، رئيس النقابة المهنية للعاملين بشركات صناعة السياحة، إن العاملين بالشركات يهنئون الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي أثبت فيها المصريون قدرتهم على التغيير، وفرض إرادتهم من أجل التنمية الشاملة وحياة جديدة يستحقونها، في المجالات كافة، بمشروعات قومية كبرى أذهلت العالم.

إعادة بناء الدولة المصرية

وأضاف «حلقة» في تصريحات صحفية اليوم، أن النقابة توجه التهنئة والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل ما بذله ويبذله من جهد كبير يفوق كل التوقعات، من أجل إعادة بناء الدولة المصرية بمشروعات قومية كبرى، ما كانت لتكون لولا الإرادة السياسية وتلاحم الشعب المصري مع قيادته السياسية، ليحقق المعجزات التي أصبحت حديث العالم كله، لتنتقل مصر إلى عصر جديد «عصر الجمهورية الثانية».

وأشار رئيس النقابة المهنية للعاملين بشركات صناعة السياحة، إلى أن النقابة تتوجه أيضا بالتحية للجيش المصري العظيم، الذي ساند الشعب في اختياره وإرادته، ليحمي الوطن من مؤامرات خبيثة داخلية وخارجية، كانت تستهدف استقرار مصر وأمان المصريين، وكذلك للشرطة المصرية التي كان لها دور وطني كبير في حفظ الأمن وتأمين المصريين على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكد باسم حلقة، أن نقابة السياحيين بجميع أعضاءها وقياداتها العاملين بالسياحة تتعهد بأن تكون أحد تروس عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، ببذل كل الجهود الممكنة من أجل رفعة الوطن، كجنود للتنمية الاقتصادية لمصر، وداعمة لجهود القيادة السياسية.

عودة هيبة الدولة

من جهته، قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ففي هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصري منتفضين ضد قوى الشر والظلام، في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه، شهد له العالم أجمع.

ولفت عادل إلى أن الشعب المصري صنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، وعمت البهجة على المصريين فيه بكل الميادين، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر والمستقبل.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالغرفة الرئيسية، والفروع التابعة، وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، يعربون عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل خطواته التي يتخذها؛ للحفاظ على أمن مصر وعزتها وكرامتها، ومسيرة البناء والتنمية الشاملة التي يقودها، التي من شأنها الحفاظ لمصرنا الحبيبة على الريادة والقيادة، وبناء مصر الحديثة والغد المشرق والأفضل.

وأشار «المصري» إلى أن إحتفالنا بتلك الذكرى الوطنية، يأتي تجسيدا لنجاح إرادة شعب أَبىِّ ، احتمى بحكمة قائده، وثار في وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته، ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور، شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى للأجيال المقبلة.