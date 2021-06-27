انطلاق مهرجان الدراجات بالغردقة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

ينطلق مهرجان رياضي للدراجات بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، ضمن احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكرى ثورة 30 يونيو، والذي تنظمه محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جهته، قال فراج عبدالمقصود مدير الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إن سباق الدراجات ضمن المهرجان الرياضي التي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وينطلق السباق في تمام الخامسة مساء َويبدأ من ميدان المحمدي حويدق مرور بشارع كورنيش فلفله ثم شيراتون وطريق عرابيًا وينتهي أمام مسجد الصفا والمروة بمنطقة الأمل، لافتا إلى أنه سيتم عمل حفل فني عقب المهرجان وتوزيع الجوائز.

في سياق آخر، تستضيف مدينة الغردقة، فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون في دورته الرابعة، خلال الفترة من 23 يونيو الجاري إلى مطلع الشهر المقبل، بالممشى السياحي بالغردقة، تحت رعاية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أوستراكا للفنون، بمشاركة 50 فنان من 15 دولة أجنبية.

ويشارك في الكرنفال عددًا من مشاهير الفن التشكيلي في مصر، و15 دولة أجنبية من بينها ألمانيا، روسيا، إيطاليا، ألبانيا، السعودية، سوريا، أوكرانيا، مقدونيا، الأردن، بلجيكا، ودول أخرى، فضلًا عن وفد كبير من الفنانين التشكيليين من روسيا من أساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة في روسيا.

وشارك الفنانون منذ وصولهم إلى الغردقة في برنامج فني سياحي حافل، كما بدأوا عمل يوم فني للرسم على مجسمات السيرف بورد القديمة لتحويلها إلى أعمالًا فنية رائعة.