الشروط النهائية للقبول في مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط الالتحاق بمدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية 2021 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 –2021، وذلك تمهيدا لفتح باب التقديم للطلاب بشهر يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ إطلاقها لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4 آلاف طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط.

«الوطن» ترصد في السطور التالية شروط التقديم والقبول بمدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة الإسكندرية.

- ألا يزيد عمر لمتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

- أن يتقدم للمدرسة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

-أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

- مميزات مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية:

- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بمصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

-مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

تنسيق مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 درجة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

مكان مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية 2021 :

برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

تخصصات ومناهج مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

- تخصص المدرسة بمجال إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات.

- تتضمن مناهجها العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي.