«اتخطف مكان ابن عمه».. قصة تحرير طفل اختطف بسبب 500 ألف جنيه

500 ألف جنيه كانت سببا في اختطاف طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، لكنه عاد لأحضان والديه بعد أقل من 48 ساعة، ليستقبله والده بالاحضان داخل مركز شرطة سيدي سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ، بعدما نجحت الشرطة في تحديد هوية الخاطفين وتبين أنهم أرادوا خطف نجل عمه بدلاً منه، بسبب الخلاف المالي على نصف مليون جنيه.

بدأت أحداث الواقعة حينما تلقى الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، بلاغا من جزار يفيد اختفاء نجله البالغ من العمر 11 عاماً، حيث خرج متوجها لمحل الجزارة، ولم يعد، أو يصل المحل.

جرى إبلاغ اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، الذي وجه بسرعة ضبط الجناة، وكلف العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية بالإشراف على سرعة القبض على المتهمين وإعادة الطفل لوالديه.

بدأ رئيس مباحث شرطة سيدي سالم ومعاونيه، في خطة بحث محكمة، حيث جرى سؤال والد الطفل وعمه عما إذا كان هناك خلافات مع أحد أم لا، ولم يتمكنوا من الوصول إلى شئ، ولجأ الضباط إلى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط المكان، فأمكن التوصل إلى إحدى الكاميرات، التي وثقت جزء من الواقعة عن طريق سيارة أمكن تحديد رقمها وبالبحث والاستعلام عنها تبين أنها من محافظة المنوفية، بعدها جرى استدعاء والد الطفل مرة اخرى، لسؤاله عما إذا كان له أقارب أو معارف بالمنوفية، وتوصلت خطة البحث إلى وجود خلافات بين عم الطفل وأشخاص من محافظة المنوفية على 500 ألف جنيها.

وبالبحث والتنسيق أمكن تحديد وهوية المتهمين، وبتتبع الهاتف الذي أجرى مكالمة مع والد الطفل طالبا فدية قدرها 500 ألف جنيها، جرى تحديد المكان وانطلقت مأمورية من مركز شرطة سيدي سالم إلى المكان وجرى القبض على 3 أشخاص وأرشد أحدهم عن مكان احتجاز الطفل، وتوجهت قوة إلى المكان الذي تبين أنه منزل ملك أحدهم، وجرى تحرير الطفل، وإعادته إلى والديه.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وأن أحدهم مسجل معلومات جنائية، واعترفوا بوجود خلافات مالية بين أحدهم وعم المجنى عليه، لقيام الأخير بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، ورفض إعادته له، واراد المتهمون اختطاف نجل عم الطفل المختطف، ضمانا لاسترداد المبلغ المالي لكنهم لم يتمكنوا فاختطفوا الطفل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.