تسريب محادثة جديدة لوالد حسام حبيب.. «بيدور على عروسة لابنه»

لا تزال توابع أزمة والد الفنان حسام حبيب وتسريباته التي نشرتها مجلة «الجرس» اللبنانية، حول مكالمات قال فيها حسين حبيب والد الفنان، إن نجله استولى على أموال زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، كما أنه يسعى للزواج من فتاة أصغر منها لكي ينجب.

وكانت مجلة «الجرس» نشرت تسريبات لوالد حسام حبيب، من محادثات عبر تطبيق «فيس بوك»، وهو يطلب من فتاة أن ترسل له صورة من غير حجاب، حيث جاء نص الرسالة: «بجد قمر، حلوة قوي، معندكيش صورة من غير حجاب، صورة دلع، انتي عارفة الفنانين بيحبوا الدلع».

وتفاعلا مع خبر الجرس اللبنانية، نشرت عدد من الفتيات وقائع حدثت لهن مع والد حسام حبيب.

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن تلك التسجيلات صحيحة، وجرى تسجيلها على مدار 6 أشهر لوالد حسام حبيب، أثناء فترة الخلافات القوية التي وقعت بين الطرفين، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة، تداولت أنباء حول اعتداء شيرين وحسام حبيب على بعضهما، وتدخل الفنان أحمد سعد لفض الخلاف.

وأشارت المصادر، إلى أن العلاقة بين شيرين وحسام حاليا شائكة، تتغير من ليلة وضحاها.

وتضمن التسجيل المنشور لحسين حبيب والد حسام حبيب، عدة تصريحات، منها: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

وتابع: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين».