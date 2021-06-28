بعد التسريب الصوتى المسيئ عن شيرين عبد الوهاب.. تفاصيل طلب الفنانة الزواج من حسام حبيب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الجدل، أمس الأحد، بسبب الثنائي الشهير شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حيث تفاجأ الجمهور بتسريب صوتى لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب يتحدث خلاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب ونجلة حسام بشكل مسيئ.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل

وأشار المقطع الصوتى، غضب جمهور السوشيال ميديا ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وخاصة بعد قصة الحب الكبيرة بينهما والتى بدأت بطلب شيرين الزواج من حسام.

وفى تصريح لـ«الوطن» نفي حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب ما جاء فى التسريب الصوتى قائلا: «دا مش صوتى».

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشفت فى لقاء تلفزيونى سابق مع الإعلامية وفاء الكيلانى عن أنها هي من طلبت يد الفنان حسام حبيب للزواج قائلة: «فجأة حصلي مشكلة نفسية كبيرة ولقيته جنبي، وفى يوم عزمنى على العشاء معرفش ليه شوفته فى اليوم دا حبيبي فقولتله هو احنا ينفع نتجوز وبصيت فى عينه كدا أنا دايما كانت عينه بتشد انتباهى عينه حلوة».

أما عن رد حسام حبيب فكشفت شيرين عبد الوهاب قائلة: «قالى عارفة يمكن انتى لو كنتى صبرتى شوية كنت أنا اللى قولتها».

تفاصيل الأزمة

يذكر أن التسجيل الصوتى المسئ الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعى، أمس، والمنسوب لوالد الفنان حسام حبيب: كشف من خلاله عن تخمينه بأن ابنه يخطط للاستيلاء على أموال زوجته شيرين عبد الوهاب كما أنه خلال المكالمة يحاول أن يخطط لزواج ابنه على شيرين للانجاب».