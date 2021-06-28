شيرين عبد الوهاب في لقاء منذ 6 أشهر: حسام حبيب ملوش علاقة بحياتي المادية

حالة من الجدل تسبب فيها التسجيل الصوتي المنسوب لـ حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي تضمن إساءات لـ شيرين وتلميحات بمحاولة الاستيلاء على أموالها، والذي انتشر مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وليست هذه المرة الأولى التى يتم فيها تداول معلومات تخص حدوث أزمة بين الثنائي الشهير شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ولكن سبق وحدث هذا الأمر منذ 6 شهور تقريبا وانتشرت شائعات حول انفصالهم بسبب استيلاء حبيب على أموال شيرين عبد الوهاب.

وهو الأمر الذي جعل شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من خلال لقاء تليفزيوني جمعها بأحد البرامج على شاشة قناة mbc ونفت تماما أن يكون زوجها حسام حبيب له أي علاقة بالجزء المادي في حياتها حيث قالت «مفيش الكلام ده حسام ملهوش أي علاقة في حياتي المادية».

وتابعت شيرين قائلة «وحسام ملوش أي علاقة بالشق الإداري حسام بس فنيا بيساعدنى ممكن يلحن لي يوزع لي، لكن أي حاجة ليها علاقة بالماديات فيه ناس مسؤولة عنها وفي ناس بتشتغل كدا بس».

وأضافت شيرين «حسام عمره مكان فيه بيني وبينه توكيل رسمي كل الكلام دا ظلم حسام بعيد تماما عن كل اللى بيتقال».

أزمة التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب

يذكر أن التسريب الصوتى المسيء المنسوب لـ حسين حبيب يزعم بأن ابنه حسام لديه توكيل رسمي من زوجته شيرين عبد الوهاب وأنه يخطط للاستيلاء على أموالها.

كما جاء فيه أيضا تخطيط والد حسام حبيب لتزويج ابنه من فتاة أخرى للإنجاب بسبب تأخر شيرين عبد الوهاب في الإنجاب من حسام حتى الآن بسبب تقدمها في السن.

وهذا التسجيل كان قد نفاه حسين حبيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن هذا التسجيل ليس صوته.