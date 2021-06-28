الشروط النهائية للقبول في مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الالتحاق بمجموعة مدارس فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 2021، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 –2021، وذلك تمهيدًا لفتح باب التقديم فى شهر يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، ويحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات، مؤكدًا أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة بـ7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.

«الوطن» ترصد في السطور التالية شروط التقديم والقبول بمجموعة مدارس فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

- أن يتقدم للمدرسة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

-أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي والمقابلة الشخصية .

تنسيق القبول بمجموعة مدارس فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

أن يكون الطالب المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

مميزات الالتحاق بمجموعة مدارس فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

-الحصول علي شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بمصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

-مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

تخصصات ومناهج المدرسة:

- تتخصص إصلاح وصيانة السيارات.

- تتضمن مناهجها العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص التدريب العملي.

مكان ومدة الدراسة بمجموعة مدارس فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

- محافظة القاهرة حي الأسمرات والشارع الجديد.

- مدة الدراسة بها 3 سنوات.

الشريك الصناعي بمجموعة مدارس فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

مجموعة فلوكس فاجن.