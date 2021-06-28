خبير عقاري: الحكومة أنجزت 85% من العاصمة الإدارية فى أقل من 4 سنوات

قال الخبير العقاري، علاء صليب، إن الحكومة انتهت من إنجاز 85% من المرحلة الأولى بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم الداون تاون، المنطقة المركزية، ومنطقة المال والأعمال والحي الحكومي، خلال أقل من 4 سنوات فقط، مشيراً إلى أن الحى الحكومى انتهى تقريباً بنسبة 95%، ومن الممكن أن تبدأ الوزارات في الانتقال بنهاية العام الجاري.

مصر يعاد تخطيطها مرة أخرى

وأوضح الخبير العقاري، أن الحكومة والمستثمرين دخلوا هذا المشروع بثقة، ومصر تسابقة الزمن في هذه المشروعات التنموية، ليس في العاصمة الإدارية فقط، لكن في العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها، وأن أعمال التطوير جارية على قدم وساق في مختلف المدن، ومصر حالياً يعاد تخطيطها مرة أخرى.

وأضاف صليب في تصريحات لبرنامج «بيوتنا»، من تقديم سماح السعيد، على شاشة قناة دريم، أن الشركات بدأت هي الأخرى أعمال الإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من مشروعاتها في غضون 3 سنوات على الأكثر بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبناء.

العاصمة ليست للأغنياء فقط

وتابع: أن الأسعار تختلف من مكان لآخر وفقاً لحجم الخدمات المتاحة بالمشروع، وننصح الراغبين في شراء الوحدات وضع خطة أولاً وتحديد متطلباتهم وفق احتياجاتهم الشخصية، موضحا «أن هناك أقاويل واعتقادات خاطئة حول أن العاصمة الإدارية للأغنياء فقط، وأنها محاطة بسور، وكل ذلك محض شائعات».

وأكد أنه يتعين على الراغبين في شراء الوحدات تحديد ما اذا كانوا بحاجة إلى شراء الوحدة العقارية سواء كانت فيلا أو شقة أو مكتب إداري، بهدف السكن والعمل، أو الاستثمار، وهذا يسهل مهمة الشراء، كما يجب أيضاً المفاضلة بين أكثر من منتج، ومراعاة الخدمات قبل السعر.