قضايا بالمليارات وكشف غموض حوادث بشعة.. «الداخلية» تداهم أوكار المجرمين والفاسدين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها؛ مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام..

ويأتي ذلك استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة، التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (680) متهما، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9 قطع سلاح أبيض).

- ضبط (21) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ (5324) حكما قضائيًا متنوعًا.

- ضبط (595) قضية متنوعة.

استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع (6) عناصر إجرامية وضبط (400) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – السويس - الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – المنيا - الشرقية – سوهاج – الفيوم – الأقصر – البحر الأحمر – قنا – دمياط – المنوفية – الإسماعيلية – بورسعيد)، وبحوزتهم (323 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

تم ضبط (825) قطعة سلاح نارى أبرزها (1 رشاش – 1 جرينوف – 72 بندقية آلية – 161 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 48 مسدسًا – 542 فردا محليا – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 85 خزينة - 1306 قطع سلاح أبيض).

التشكيلات العصابية

ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضموا (20) متهمًا، ارتكبوا (30) حادث سرقة متنوعة .

ضبط (48) قضية أحداث.

كشف غموض (73) حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (98) متهمًا.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (452441) حكما قضائيا، بإجمالى (40467) متهما، وذلك على النحو التالى:

- (1775) حكم جناية.

- (168110) أحكام حبس.

- (217308) أحكام غرامة.

- (65248) مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي

ـ ضبط (10100 قضية تموينية متنوعة)، جاءت على النحو التالى:

- ضبط (145) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1459 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (196965 جنيه).

- ضبط (15) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (342190 لتر) لبيعها في السوق السوداء.

- ضبط (9940) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1233٫486) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (429) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (438٫245) طن، وكذا ضبط (98) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (80٫880) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (81874) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61٫811٫527) جنيه.

قضايا التهرب الضريبي

- ضبط (1259) قضية في مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالى:

(218) قضية ضرائب عامة، (60) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (64) قضية في مجال الجمارك، (10) قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (195) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (488) حكما قضائيا، (205) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (8) قضايا في مجال مكافحة جرائم (توظيف أموال – تهريب جمركى – تهريب معادن نفيسة - تعامل في النقد الأجنبى)، (11) قضية في مجالات (اختلاس مال عام والاستيلاء عليه – تسهيل الاستيلاء على المال العام - احتيال عبر الإنترنت – بطاقات ائتمان - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (1297999835 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات

- ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين، ارتكبوا (10) وقائع سرقة، وكذا ضبط (1658) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات

- في مجال ضبط قضايا المصنفات : ضبط (413) قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات:- ضبط خلالها (144343) كتب مقلدة ومنسوخة بدون فواتير شراء وبدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مطبوعات تجارية، وحدات معالجة مركزية).

البيئة والمسطحات المائية

- ضبط (830) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1134) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (31) قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (249) قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (93) قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (506) لانشات سياحية.

مكافحة انتشار فيروس

ضبط (6995) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1873) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (13558) أرجيلة.

غلق (6983) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (91400) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (90888) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (512) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1307) قضايا اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها (1434) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

- كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (191٫637 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البانجو، وزنت (433٫417 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت (30٫655 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الأفيون، وزنت (434 جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (18٫823 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الفودو، وزنت (246 جرام).

- كمية من مخدر الآيس، وزنت (2,716 كيلو جرام).

- عدد (23940) قرص مخدر مختلف الأنواع.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضية بإجمالى (2) متهمين .. بمضبوطات بلغت (46 كيلو جرام).

المخالفات المرورية

ضبط (254249) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (33166 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5233 موقف عشوائى).

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (181) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (395) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية عدد (11) حالة، وفحص (444) مركبة تبين مخالفة (80) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5152) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (297) سائقا منهم.

مجال أمن الموانئ

ضبط (14) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل)، وكذا (78) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب).

الأمن السياحي

ضبط (2780) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.