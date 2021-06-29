متحور كورونا «دلتا» الأكثر انتشارا بين الأطفال: «الموجة الثالثة السبب»

حذرت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من تحور «دلتا» الجديد، حيث تبين إصابته للأطفال والشباب بنسب أكبر من التحورات السابقة، وفقًا لاجتماع علمي بين الجانبين المصري والبريطاني، مضيفة في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، أن تحورات فيروس «كوفيد 19» متوقعة، وتحدث كثيرًا.

استشاري مناعة: الموجة الجديدة وراء زيادة إصابات الأطفال

ويوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أسباب انتشار متحور «دلتا» الجديد بين الأطفال، قائلا إن الموجة الثالة لفيروس كورونا المستجد نسبة إصاباتها أكثر ما بين الأطفال والشباب، ما انعكس ذلك على زيادة الإصابات بينهم لدى تحور «دلتا» الجديد الظاهر في تلك الموجة، مقارنة بالتحورات في الموجات السابقة، حيث كانت نسب الإصابة بين الأطفال فيها أقل.

الحداد: إصابات الأطفال بكورونا زادت ولكن حدتها قلت

وأضاف «الحداد» في حديثه مع «الوطن»، أنه مع اتساع الدائرة، وظهور إصابات كثيرة في الموجة الجديدة، فإن التحور يظهر بين الأطفال وكذلك الشباب، لافتًا إلى أن إصابات الأطفال لم تكن قليلة قبل ذلك كما يعتقد البعض، ولكن نسب دخولهم في مضاعفات المرض هى التي كانت قليلة، إلا أن الإصابات نفسها لم تكن قليلة.

وأشار استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أن إصابات الأطفال بعدوى فيروس «كوفيد 19» في السلالات والموجات السابقة كانت بسيطة ومتوسطة، ومع زيادة أعدادها بسبب التحورات الجديدة قلت حدتها ومضاعفاتها مقارنة بالسابق.

الصحة العالمية تحذر من متحور «دلتا»

وكانت منظمة الصحة العالمية، أوضحت أن خطورة سلالة كورونا الهندية «دلتا»، أن تكون هى السلالة المنتشرة والسائدة في جميع دول العالم، وذلك بسبب سرعة تفشيها وانتشارها، حيث تم اكتشاف المتحور في أكثر من 80 دولة، كما أنه يمثل نحو 10% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفع بنسبة 4% عن الأسبوع السابق.