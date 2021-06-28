«متحدث الزراعة»: 40 مليار جنيه استثمارات 320 مشروعا منذ 2014

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة منذ عام 2014 للارتقاء بقطاع الزراعة، مؤكدة تدشينها أكثر من 320 مشروعا خلال هذه الفترة، بجانب المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها بإجمالي استثمارات تخطت حاجز الـ40 مليار جنيه.

وأضاف القرش، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن تكلفة مشروع إحياء تقترب من 5 مليارات جنيه، ومن المتوقع ألا تقل حجم استثمارات مشروع الدلتا الجديدة 300 مليار جنيه.

وأوضح أن هناك عددا من الشركات المساهمة التي تنتمي إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه، مشيرًا إلى أنها عانت من انخفاض حجم الأعمال في إحدى الفترات، وأن الشركات بدأت في العودة إلى ريادته، موضحًا أن ما حدث من تطوير لهذه الشركات في الفترة الأخيرة.

وتابع أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، يولي هذا النوع من الشركات اهتمامًا كبيرًا إذ وجه بتطوير أدائها وأن يكون هناك عمل على أرض الواقع يحقق نتائج ملموسة ودون خسائر، مشددًا على أن الدولة المصرية لديها إمكانيات كبيرة وأعداد ضخمة من المشروعات، ومن ثم فإن كل الشركات أصبحت تمتلك الفرصة في تحقيق حجم أعمال يعود عليها بالنفع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير شبكة البنية التحتية لتحديث القطاع الزراعي بجانب شبكة الطرق.