«القرش»: التعاقد مع 80 ألف فلاح لزراعة محاصيل بمساحة 200 ألف فدان

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة اهتمت مؤخرًا بنظام الزراعة التعاقدية، حيث تعاقدت الدولة بالفعل على عدد من المحاصيل منها فول الصويا وعباد الشمس، لافتًا إلى أن الفلاح يتم الاتفاق معه على زراعة المحصول والسعر الذي سيتم استلام المحصول به.

وأوضح القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن نظام الزراعة التعاقدية يمكن الفلاح من حساب أرباحه المتوقعة من نشاطه الزراعي، لافتًا إلى أن المشروع نجح في تنفيذ 200 تعاقد بمساحة تتجاوز 200 ألف فدان.

وأشار القرش إلى أن هذا المشروع هو خدمة للفلاح المصري، لافتًا إلى وجود مشروعات في وزارة الزراعة لزيادة قدرة المزارعين التسويقية، مشيدًا بجهود الدولة المصرية ووزارة الزراعة في عمل برامج تمويلية للمزارعين.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة على أهمية عمل تسهيلات للفلاح ليقوم بعمل مشروعات أخرى مكملة للنشاط الزراعي وعدم تصدير المنتج الزراعي في حالته الخام مثل مشروعات تجفيف الطماطم وغيرها.

وأكد القرش أن المنتج الزراعي يمثل 17% من الصادرات السلعية ويمثل جزءا من الاقتصاد الكلي لمصر ويعتبر من مدخلات النشاط الصناعي ومكمل له وداعم لها وأن ذلك يفتح آفاقا جديدة للاستثمار.

وقال القرش إن الدولة مهتمة بعدم تصدير المنتجات الزراعية في حالتها الخام وأن يكون هناك تصنيع زراعي حقيقي يخدم الفلاح المصري ويزيد من القيمة المضافة للمنتج الزراعي، لافتًا إلى أنه تم توفير 11 مليار جنيه لصغار المزراعين لعمل مشروعات مكملة.