«القرش»: الاستثمار الزراعي في غاية الأهمية.. والدولة تحقق نقلة متكاملة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الاستثمار الزراعي هو أمر في غاية الأهمية، والدولة المصرية لاتستثمر فقط في الزراعة وإنما تستثمر أيضا في خدمات مكملة وداعمة في الزراعة.

وأوضح أنَّ شبكة الطرق التي يتمّ إنشائها حاليًا، أمر ليس زراعيا وليس له علاقة بالزراعة، ولكنه في النهاية يساعد ويخدم المنظومة الزراعية وساهمت في زراعة منطقة كبيرة وهي الدلتا الجديدة و«التي لم نكن نراها إذا لم يكن لدينا محور الضبعة الذي تم إنشائه، مما يساعد بشكل كبير على تحقيق الطفرة الإنتاجية ونعطي فرصة للمستثمر الزراعي أن يرى الأراضي ويستثمرها ويستصلحها ويجهزها».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ هذه المناطق بدأت تكون منطقة متكاملة صالحة للزراعة ومابعد الحصاد، مشددا على أنَّ التنمية التي تحدث الآن بأي منطقة زراعية يتمّ إنشائها هي تنمية متكاملة وحقيقية، متابعًا أنَّ هذه التنمية لم نكن لنراها إذا لم يكن هناك المحاور التي يتم إنشائها، «مكناش هنقدر نتكلم أبدا على تنمية سيناء لولا الأنفاق التي يتمّ إنشائها والجهود التي بذلت لعملية ربط سيناء لتسهيل الحركة بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية».

الدولة تساهم في تحقيق نقلة متكاملة تخدم المستثمر المصري

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ جهود الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن لبناء بنية متكاملة للقطاع الزراعي بشكل كامل وقطاعات الدولة بشكل كامل تسهم في تحقيق نقلة متكاملة تخدم المستثمر المصري وتخدم كل المستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاع الزراعة.