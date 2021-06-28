بعد تغليظ العقوبات.. 4 طرق للإبلاغ عن المتحرشين

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي وتحول هذا الفعل من جنحة إلى جناية.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى».

كيفية الإبلاغ عن المتحرش

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، الطرق التي يمكنك من خلالها الإبلاغ عن حالات التحرش وأبرز الأرقام والخطوط الساخنة التي يمكنك التواصل معها.

هناك أرقام للاستغاثة ضد المتحرش سواء كانت من وزارة الداخلية أو مركز الطفولة والأمومة، حيث خصص المجلس القومي للمرأة أرقام مكتب الشكاوى بهدف التصدي للعنف ضد المراة وهي: 01205575331- 01121997477- 01007525600.

كما توجد أرقام للإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية وهي 0112697722، 0112677333، 0112697744.

وهناك خط ساخن خصص من قبل وزارة الداخلية لتلقي شكاوى التحرش، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتلقي بلاغات التحرش وهو 08008883888.

ويمكن الإبلاغ عن التحرش بالأطفال مع الباعة في المترو عن طريق الاتصال بالخط، الساخن 16048، والخط أرضي 25747295، بالإضافة إلى خط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين وهو 16490.