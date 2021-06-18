أفلام عيد الأضحي في مصر 2021.. بين الكوميديا والأكشن

تعيش السينما خلال هذه الأيام حالة كبيرة من النشاط استعدادا لانطلاق موسم عيد الأضحى، التى تتنوع بين «الكوميديا والأكشن»، وفى سطور تقدم «الوطن» قائمة أفلام عيد الأضحي في مصر 2021.

أفلام عيد الأضحي في مصر 2021

تشهد قائمة أفلام عيد الأضحي في مصر 2021 طرح عدد من الأفلام المهمة والتى طال انتظارها بجانب المجموعة التى تم طرحها فى السينمات خلال هذه الفترة بالفعل.

ومن أفلام عيد الاضحي في مصر 2021 التى سيتم طرحها: فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين للنجم كريم عبد العزيز، حيث سيتم طرحه يوم 7 يوليو المقبل.

فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين

فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد حلاوة وعدد أخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم عمرو عبد الجليل ومحمود حميدة وشيماء سيف وأحمد فهمى.

فيلم العارف

ومن أفلام عيد الأضحي في مصر 2021، فيلم العارف لأحمد عز والذي سيتم طرحه فى السينمات يوم 14 يوليو.

فيلم العارف، بطولة أحمد عز وأحمد فهمى ومحمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفي خاطر وأحمد خالد صالح وركين سعد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

كما تشهد السينما خلال هذه الأيام عرض عدد أخر من الأفلام يستمر عرضهم خلال موسم عيد الأضحى وهم: ثانية واحدة وديدو والشنطة وأحمد نوتردام وماما حامل والذي يشهد عودة ليلي علوى إلى السينما بعد غياب وأيضا سقراط ونبيلة والذي يشهد عودة الفنان أشرف عبد الباقي مرة أخرى للسينما.