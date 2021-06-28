«صندوق الإدمان»: الحشيش كلمة السر في حوادث الطرق لتأثيره على إدراك المسافات

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن، أشارت إلى أن أكثر مواد التعاطي هي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن، في حين يأتِ تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية، يليه الترامادول.

الحشيش يؤثر على إدراك المسافات

من جانبه، أوضح الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لـ«الوطن» أن الحشيش يؤثر على إدراك المسافات، مما يجعل سائقي السيارات لا يعرفون قدر المسافات أمامهم، الأمر الذي يتسبب في معظم الحوادث، لافتا إلى أن الحشيش يتسبب أيضا في العديد من الأضرار المتمثلة فيما يلي:

- خلل فى الإدراك بشكل كامل.

- يضيق مدى الانتباه وقلة القدرة على التركيز.

- يساعد على تآكل الخلايا العصبية بشكل كبير.

- الحشيش أكثر المخدرات التي تساعد على الإصابة بالمرض العقلي، والوصول للجنون والفصام.

ولفت إلى أن أعراض انسحاب الحشيش النفسية تتمثل في قلق، توتر، عصبية، خلق ضيق، اكتئاب، بالإضافة إلى خلل في إدراك المسافات.

الهيروين يتسبب في ظهور خراج على الرئة

وأوضح أن الهيروين يدمر الأعضاء الداخلية للجسم، كما أنه يرفع إنزيمات الكبد والكلى، وفي حالة أخذه عن طريق الحقن تتسبب في إحداث خراج على الرئة، وأعراضه الجسدية شديدة مثل وجع العضم، الإسهال، الإمساك، الصداع، قلة النوم.

أعراض انسحاب الهيروين تتراوح من 3 أيام إلى 5 أيام

ولفت جمعة إلى أن الهيروين يتسبب في حدوث مختلف الجرائم، مثل الاغتصاب والسرقة والقتل، مشيرا إلى أن أعراض انسحاب الهيروين تتراوح من 3 أيام إلى 5 أيام، بينما يظل مخدر الحشيش في الجسم مدة 45 يوما.

وأشار إلى أن الحشيش يتم تصنيفه كمخدرات طبيعية، بينما يُصنف الهيروين على أنه مخدر نصف تخليقي به مواد طبيعية في الجزء الأساسي له، مثل زهرة الخشخاش الطبيعية، بالإضافة إلى العمليات الكيميائية له في المكابس، وهناك مخدرات تخليقية كاملة مثل الترامادول.

وأوضح أن هناك مواد مصنعة كاملة تكون المادة الخام لها هي مادة الكيتامين، ويضاف لها مواد كيميائية أخرى، ويتم رشها على أعشاب البردقوش، ويتم تخزينها بطريقة معينة، لذلك يتم تسميتها القنبيات المصنعة، لأنها تدخن مثل الحشيش، وفي نفس الوقت تدخل بها عمليات صناعية أعقد من الحشيش ومادتها الأساسية كيميائية، مثل الكيتامين.