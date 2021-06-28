تعرف على تنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام والفني في سوهاج

ينتظر عدد كبير من أولياء الأمور، الإعلان عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام والفني في سوهاج، بعد أن تم الإعلان عن نتائج الامتحانات الأسبوع الماضي، بعد اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتم تحديد درجات للقبول في المدارس الثانوية الفنية، حسب كل إدارة تعليمية في المحافظة، وتفاوتت درجات القبول في كل إدارة حسب أعداد الناجحين، وكثافة المدارس التي سيتم التقديم فيها.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام والفني بسوهاج للعام 2021/2022

واعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفني، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2021/2022.

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إنه تم تحديد 258 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام، للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 230 درجة كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسي.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بمدرسة سوهاج التجارية المتقدمة خمس سنوات 250 درجة، وسوهاج الفندقية السياحية نظام خمس سنوات بحي الكوثر 250 درجة، والبلينا الفندقية السياحية نظام خمس سنوات 240 درجة، ومدرسة جامعة سوهاج للتعليم والتدريب المزدوج 265 درجة، لافتًا إلى أنه تم تحديد 140 درجة للقبول بجميع مدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة.

قواعد تنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام والفني بسوهاج، 258 درجة للثانوي و140 درجة للمدارس الزراعية

وتم تحديد 258 درجة للقبول بالمدارس الثانوية نظام اللغة الإنجليزية، و230 درجة لنظام اللغة الفرنسية على مستوى المحافظة، وبلغت درجات القبول في مدارس إدارة سوهاج التعليمية الفنية، من 180 درجة إلى 240 درجة، وتحديد 190 درجة إلى 230 درجة للقبول في المدارس الفنية بإدارة أخميم التعليمية، وفي إدارة المنشأة التعليمية تم تحديد من 200 إلى 220 درجة للقبول في المدارس الفنية، وفي إدارة جرجا تم تحديد من 200 إلى 250 درجة للقبول في المدارس الفنية، وفي البلينا التعليمية، من 200 درجة للقبول بالمدرسة الصناعية للبنين، و180 درجة للقبول بمدرسة البنات الصناعية.

وفي إدارة دارالسلام التعليمية، تحدد درجات القبول في المدارس الفنية، من 180 إلى 225 درجة للقبول، وفي إدارة المراغة، 240 درجة للقبول في المدرسة الصناعية بنين، وفي إدارة جهينة، تم تحديد 220 درجة للقبول في مدرسة الصناعي بنين، 200 درجة في مدرسة البنات، وفي إدارة طهطا تم تحديد 190 درجة إلى 230 للقبول في المدارس الفنية، وفي إدارة طما، 200 درجة للقبول في الصناعي بنات، و170 درجة للقبول في الصناعي بنين، وفي إدارة ساقلتة التعليمية، تم تحديد 200 درجة للقبول في مدرسة الرياينة الصناعية.