بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية تعليم سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم، الذي قام بتوقيعه، محمد السيد الدالي، مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بهدف مستلزمات العملية التعليمية لتعليم الكبار.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والقضاء على تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، لافتا إلى أن الأمية تمثل عائقا أمام تحقيق التنمية .

وينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بتوفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخرجهم، واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية، وإجراء أعمال المتابعة الفنية والإدارية للفصول وتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروع محو الامية، على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وإعداد قوائم الدارسين بالشريحة العمرية " 16 سنة فأكثر"، وتقديم الحوافز المادية والعينية للدارسين بهدف التشجيع على الالتحاق والاستمرارية .

يذكر ان سوهاج، ترأس امس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ووفد الوزارة المرافق، ووفاء حمدي، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية، وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف، وأعضاء المجلس .

وأعرب محافظ سوهاج خلال الاجتماع عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعي بمخاطرها.