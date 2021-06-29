محافظ المنيا يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال المحافظ في برقية التهنئة: «يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، أعادها الله عليكم، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات».

وأضاف «أن احتفالنا بهذه الذكرى المجيدة، يأتي تجسيدًا لانتصار الإرادة الشعبية بمساندة القوات المسلحة برئاستكم وإدراكها لحجم التحديات والتهديدات، ليس للأمن القومي لمصر فقط، بل لوجودها وكيانها كدولة، وقد انتصر الله سبحانه وتعالى لصدق نيتكم وإخلاصكم وأعاد مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو».

وتابع المحافظ: «مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوى الإرهاب والفساد، والعمل على تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية والاستقرار في كافة المجالات يترسخ يوما بعد يوم بالنمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، نؤكد أننا على درب قيادتكم سائرون، داعيا المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم».

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء، وجموع الشعب المصري، ومواطني محافظ المنيا، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء.

وأكد «القاضي» أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتبارًا من عام 2014 منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة قطار التنمية، الذي لم يتوقف حتى تاريخه، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كافة القطاعات؛ مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات.