عاجل.. مصرع شابين تحت عجلات سيارة مسرعة بطريق الساحل الشمالي

لقى شابان مصرعهما دهساً في حادث تصادم، وقع اليوم الاثنين، على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، قرب مدينة الضبعة، شرق محافظة مطروح.

تلقى مدير أمن مطروح، اللواء عماد الكدواني، إخطاراً بورود إشارة من مستشفى الضبعة المركزي باستقبال كلاً من «أحمد عبد ربه شعلان أبو شفة»، 22 سنة، يقيم بقرية «سواني جابر»، بمركز ومدينة الضبعة، و«بكر هنداوي سليم»، 27 سنة، مقيم بقرية «سيدي شبيب»، بنفس المركز، جثتين هامدتين، إدعاء اصطدام سيارة مسرعة بهما أمام كافتيريا «عمر المختار»، على طريق «مطروح - الإسكندرية، بدائرة مركز الضبعة.

جرى وضع جثتي المجني عليهما في ثلاجة مستشفى الضبعة، تحت تصرف النيابة العامة، ومفتش الصحة بالمستشفى، وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث، للفحص والكشف عن ملابسات وأسباب وقوع الحادث.