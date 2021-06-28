مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ثلاثة آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى و«ربع نقل»، على الطريق الزراعى امام عزبة شلقامى بأسيوط، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين ووقوع متوفي ومصابين على الطريق الزراعى امام عزبة شلقامي.

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع نقل رقم «1456ى رج»، مع سيارة ملاكى رقم «5329 ى ج ع».

نجم عن الحادث مصرع «كيرليس سرور نمر توفيق»، 30 سنه مقيم بدير ريفه وإصابة ثلاثه آخرين وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى والمصابين إلى المستشفى الجامعي وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.