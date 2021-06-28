بعد «بنحبك» لأصالة.. «قرب تعالالي» أحمد سعد مُلحن مع «هبة مختار»

أطلقت المطربة هبة مختار، «برومو» كليبها الجديد «قرب تعالالي» على قناة «مزيكا» وهي الأغنية التي تتعاون فيها للمرة الأولى مع الفنان أحمد سعد، حيث تجمعهما علاقة صداقة، إذ كانا خريجي الدفعة نفسها بمعهد الموسيقي العربية، التي ضمت شيرين عبد الوهاب ورامي صبري.

وشارك أحمد سعد بوضع لحن أغنية «قرب تعالالي» وأشرف على تنفيذها لقناعته بمدى موهبة وقوة صوت هبة مختار، وهو قلما ما يلحن لأحد، حيث كانت آخر أعماله كملحن لأغنية وطنية لمصر بعنوان «بنحبك» للمطربة أصالة.

«قرب تعالالي» من كلمات محمد فتحي، ولحن أحمد سعد، وتوزيع محمود صلاح، وإخراج مصطفى عامر، ومنتج فني وإشراف سمير محمد، ومن المقرر إطلاق الكليب الخاص بالأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت هبة مختار، على قناتها بـ«يوتيوب» مقطعا لفيديو يجمعها بأحمد سعد من كواليس تسجيل «قرب تعالالي» التي تعود بها بعد غياب قرابة العامين بسبب جائحة كورونا، حيث أطلقت في عيد الحب 2019 أغنية «سيد الرجالة» كلمات محمد جشم، ولحن سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل.

وكانت هبة مختار، قد حققت صدى كبيرا منذ بداية مشوارها الفني بالعديد من الأغاني المميزة منها «خليني على بالك»، «ماتفكرش فيا»، «واحدة غيري»، «يسعد أيامك» و«قلبي اللي حبك».

وطرحت هبة ألبوم بعنوان «لسه بتفكر» يضم 10 أغاني وهي: «ألفت نظرة» و«ما تفكرش فيا» و«لازم أحبك كده» و«لسه بتفكر فيها» و«معاك رؤيات» و«أقوله إني روحي فيه» و«خليني على بالك» و«حياتي معاك» و«يسعد أيامك يا علي» و«سميني على اسمك».

وصورت هبة، من هذا الألبوم ثلاث كليبات لأغاني: «ألفت نظرة»، «يسعد أيامك» و «ما تفكرش فيا». ومن آخر أعمالها كليب أغنية «قلبي إلي بحبك».