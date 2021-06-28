دست السم لزوجها لتتزوج شقيقه.. إحالة ربة منزل بالدقهلية للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية اليوم الاثنين، إرسال أوراق ربة منزل من إحدى قري مركز ميت غمر، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها.

وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل، وذلك بعد اتهمتها النيابة العامة بقتل زوجها عمداً، بأن دست له سم فأر في الطعام، لرفضها العيش معه، وأكد شقيق المجني عليه أنها أرادت التخلص من زوجها رغبة منها في الزواج منه، وأن زوجها كان يقف في طريق هدفها المنشود، واعترفت المتهمة بفعلتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد ، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2016 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم 6 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.

قرار إحالة المتهمة إلي محكمة الجنايات

وكان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة أمر بإحالة «علما م. أ.»، 20 سنة، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر، لأنها في يوم 4 أكتوبر 2015، بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، قتلت زوجها المجني عليه «أحمد س. م.»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك، وأعدت لهذا الغرض مبيداً حشرياً «سم فأر»، وما إن تھیأت لها الفرصة حتی دسته في طعامه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدةً من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

أقوال شقيق المجني عليه في النيابة العامة

وأكد «محمد س. م.»، 24 سنة، طباخ، شقيق المجني عليه، في أقواله أمام النيابة العامة أنه نما إلى علمه وفاة شقيقه، فتوجه صوب مسكنه، وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه، وتغير في لون جلده، واتهم زوجته بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له لرغبتها بالزواج منه، وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود، وأنها ستتخلص منه وصولاً لمقصدها.

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