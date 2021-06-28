كلمة سامح شكري في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد بروما

ألقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري حول سوريا، المُنعقد في روما، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة شكري تناولت مختلف أبعاد الأزمة السورية الممتدة، وما نتج عنها من سيطرة جماعات إرهابية على بعض المناطق بسوريا، ومعاناة اللاجئين والنازحين في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي، فضلا عن قيام بعض القوى الإقليمية باحتلال أجزاء من سوريا بزعم الدفاع عن الحلفاء أو محاربة الإرهاب، وقيامها بفرض تغييرات ديموغرافية ودعم التطرف ومفاقمة التوترات الطائفية ونقل المرتزقة والمقاتلين لمناطق نزاعات أخرى خارج سوريا.

وأشار إلى أن وزير الخارجية، أكد أن على المجتمع الدولي كذلك مسؤولية تقتضي وضع حد سريع للأزمة من خلال الحل السياسي استنادًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن دعم جهود المبعوث الأممي «غير بيدرسون» بهدف التوصل لنتائج ملموسة، بما يهدف لإنهاء معاناة الأشقاء السوريين.

وأضاف أن شكري أكد على أنه يتعين تحقيق تقدم في المسار السياسي بما يسهم في عودة سوريا لمكانتها الطبيعية إقليميا ودوليا، كما شدد مُجددا على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في الأراضي والشؤون السورية كشرط لإحلال السلام الدائم في البلاد.

وتابع: «لفت شكري إلى أن حل أزمة اللاجئين السوريين سيظل بعيد المنال مادام هناك غياب لوحدة سوريا مع طول أمد حالة عدم الاستقرار، وأنه على المجتمع الدولي استمرار دعم اللاجئين السوريين وجميع الدول المضيفة لهم».

واختتم وزير الخارجية كلمته، بالإشارة إلى أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة الطويلة للسوريين والمساهمة في إنقاذ ما تبقى من سوريا من أجل الأجيال الجديدة، التي لم تشهد سوى الحرب والدمار على مدار العقد الماضي، وفق المتحدث باسم الخارجية.