أحمد سعد وحجازي متقال ودينا.. فنانون أثاروا السوشيال بـ«لوك» جديد

تفاعل جمهور السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، مع أحمد سعد، وحجازي متقال، ودينا، الذين فاجئوا الجميع بـ«لوك» جديد على متابعيهم، حيث ظهر «سعد» بقصة شعر كثيفة، بينما اتُهمت دينا بإجراء عملية تجميل، وأخيرا تخلى متقال عن الجلباب والعمة.

أحمد سعد بـ«لوك» يثير السوشيال ميديا

وفاجأ الفنان أحمد سعد، جمهوره بـ«لوك» جديد، حيث نشر صورة عبر «إنستجرام» بـ«بلوك» رياضي مختلف، وقصة شعر كثيفة.

وعلق سعد على الصورة قائلا: «شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين.. آه صحيح فين»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور عن سبب تغييره شكله.

وجاءت التعليقات كالتالي «ما تقولنا يابني فين أحمد سعد»، و«أنت قلبت على عراقي ليه كدة»، و«قلبت علي تامر حسني سيكا».

وتصدر المطرب أحمد سعد، مؤخرا «تريند يوتيوب» بأغنيته الجديدة «ملوك»، التي تجمعه بمطربي المهرجانات «عنبة ودوبل زوكش»، ومازالت تحقق الأغنية مشاهدات عالية على «يوتيوب».

وتقول كلمات الأغنية: «مش شايف فيكم حد.. أنتم عيال عايشين على الحك.. كل الناس عارفكوا على القد.. كل الناس عارفة إني غشيم.. عمري في يوم ما احتاجت لح.. مش تفخيم والله بجد.. واقف وسط الكل أسد.. متربتش إني أبقى لئيم.. فالتنفيذ عندي الصواريخ.. أنا عناب ياسطى المريخ.. وسط حروبي بضرب بوازيك».

دينا واتهام بإجراء عملية تجميل

من جانبها، أثارت صور لدينا، خلال ظهورها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الجدل، حيث ظهرت وهي تبدو أصغر سنا، ليتهمها البعض بإجراء عملية تجميل، لكنها أكدت خلال تصريح لـ«الوطن» أنها لم تخضع في الفترة الحالية لأي عملية تجميل، وآخر عملية أجرتها كانت منذ 3 أعوام في أنفها، والتغيير الذي شعر به الجمهور بسبب إقلاعها عن التدخين، الذي جعل بشرتها أكثر نضارة، مؤكدة متابعتها مع دكتور تغذية لتنظيم وجبات صحية لها.

حجازي متقال بالكاجول

بدوره، فاجأ المطرب حجازي متقال، جمهوره، الذي اعتاد على مظهره بالجلباب والعمة، بظهوره بملابس كاجول، بجوار سيارته الفارهة، على غرار الفنان محمد رمضان، ليثني البعض على «اللوك» الجديد، بينما نصحه البعض بالتمسك بـ«اللوك» القديم الذي اعتاد عليه أفضل.