عاجل.. توقف حركة المترو بسبب عطل بأحد القطارات في «غمرة»

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن وجود عطل فني بأحد قطارات الخط الأول «المرح الجديدة- حلوان»، بمحطة غمرة، ما أدى إلى توقف حركة القطارات.

وأشار عبد الهادي إلى أن العطل الذي حدث مفاجئ، وأن جميع القطارات تخضع لصيانات وكشف دوري، قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة تشغيل القطارات.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيجري الدفع بقطارات إضافية بالخط الأول، لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات، علاوة على تخفيض سرعات القطارات بالمحطات النفقية، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، للحفاظ على قضبان السكك الحديدية، والقطارات.