المترو الخط الثالث.. الوزير: نسعي لتحقيق إيرادات 5 مليارات سنويا

بدأت شركة «RATP» الفرنسية العالمية، اليوم الاثنين، بشكل رسمي إدارة وتشغيل وصيانة المترو الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، حيث ستقوم الشركة بإدارة الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما، مقابل مبلغ من المال، شهريا، علاوة على عدم تدخلها في تحديد سعر التذكرة، حيث أن سعر تذكرة مترو الأنفاق، تحددها الحكومة المصرية.

المترو الخط الثالث يقدم خدمة متميزة لجموع الركاب.. والشركة الفرنسية لن تتدخل في تحديد سعر التذكر

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المترو الخط الثالث، صمم على الطراز الأوروبي، وجميع القطارات العاملة مكيفة وحديثة، مؤكدا أنه سيتم إدخال قطارات مكيفة كورية حديثة الخدمة بالخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، قريبا، منوها إلى أن الشركة الفرنسية العالمية، والتى تدير الخط الثالث، لها خبرة كبيرة في إدارة مترو الأنفاق على مستوى العالم.

الوزير: المترو الخط الثالث صمم على الطراز الأوروبي

وأكد وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المترو الخط الثالث، كلف الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تسعي مع الشركة الفرنسية التى تدير الخط الثالث، إلى تحقيق إيرادات 5 مليارات جنيه سنويا، موضحا أن الشركة الفرنسية ستستعين بنحو 95% من العمالة المصرية، وسيتم تدريبهم جميعا على نظام التشغيل العالمى والمتطور.

وأوضح أن المترو الخط الثالث، سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه من الركاب، مشيرا إلى أن سعر تذكرة الخط الثالث للمترو 10 جنيهات، ولن يتم تحريكها في الوقت الحالى، مؤكدا أن الحكومة المصرية هى صاحب الحق في تحديد سعر تذكرة مترو الأنفاق، وأن الشركة الفرنسية لن ولم تتدخل في تحديد سعر التذكرة.