إجازة عيد الأضحى 2021 لموظفي الحكومة.. امتيازات بالجملة

إجازة عيد الأضحى العام الجاري 2021، كلها امتيازات لموظفي الحكومة، ولذلك كثر البحث على محركات البحث في موقع البحث «جوجل» عن موعد هذه الإجازة وعدد أيامها.

قانون الخدمة المدنية منح امتيازات عديدة للحاصلين على الإجازة والعاملين

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في مصر، ومن بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي أشارت نصوص مواده إلى أحقية العاملين بالجهات الحكومية الخاضعة لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية في الحصول على إجازة رسمية في أيام الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء.

وتحظى إجازة عيد الأضحى 2021، بالعديد من الامتيازات لكل المصريين لا سيما العاملين بالقطاع الحكومية والجهاز الإداري للدولة، ومن بين هذه الامتيازات، أن الموظف الحكومي سيحصل على 6 أيام إجازة على الأقل ، حيث سيحصل على يوم وقفة عرفة الذي يصادف يوم الإثنين 19 يوليو 2021، ومن بعدها يحصل الموظف على أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 20 و21 و22 و 23 على التوالي إجازات رسمية، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعلنها مسبقا موقع الرصد الفلكي في مصر.

حصول الموظف على مثلي الأجر عن كل يوم يحضره في أيام الإجازات الرسمية

ومن أهم الامتيازات الأخرى التي يستفيد منها الموظف الحكومي، وموظف الجهاز الإداري للدولة، أن قوانين العمل نصت على حصول الموظف على مثلي الأجر عن كل يوم يحضره في أيام الإجازات الرسمية، كما من المتوقع أن يقرر رئيس مجلس الوزراء منح العاملين في جهات العمل الحكومي، يوم الأحد السابق على وقفة عرفات التي ستصادف يوم الاثنين 19 يوليو المقبل، لضمه إلى يومي الجمعة والسبت، اللذين يوافقان يومي 16و17 من يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن العاملين في الدولة، سيحصلون على إجازة رسمية وطنية يوم الخميس المقبل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو 2021.

ووفقا للإجازات الرسمية بسبب المناسبات الوطنية والدينية التي يحصل عليها الموظف الحكومي خلال شهر يوليو المقبل 2021، تبلغ نحو 9 أيام بالاضافة إلى يام الجمعة والسبت، طوال الشهر ليكن إجمالي ما سيحصل عليه الموظف الحكومي من إجازات خلال شهر يوليو 15 يوما للعاملين بالحكومة والخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية.