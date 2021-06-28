موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الأقصر

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومع اقتراب شهر ذي الحجة تُظهر مؤشرات البحث تزايد بحث المصريين عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 وذلك حرصا منهم على أدائها في الموعد المحدد لها باختلاف كل محافظة عن الأخرى

كما يجري البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاعين العام والخاص وموعد وقفة عرفات 2021، والموقف من صلاة عيد الأضحى 2021 في المساجد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

موعد صلاة عيد الأضحى2021

يتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2021 من قبل دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع المحكمة العليا في السعودية وذلك في أول شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وموعد وقفة عرفات 2021، وموعد أول أيام عيد الأضحى 2021، ومن المقرر استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، يوم 9 يوليو المقبل، الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا.

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة قنا

حددت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى 2021 بعدة ضوابط، منها: أنها تُصلى من بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وحتى قبل أذان الظهر بثلث ساعة، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلى، وهذا بإجماع جمهور العلماء، وبعدما أظهرت الحسابات الفلكية موعد عيد الأضحى بأنه سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، فتبين من ذلك أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الأقصر سيكون في تمام الساعة في تمام الساعة 05:31 صباحا، وتقام الصلاة في كل مسجد عقب الانتهاء من تكبيرات العيد، وحسب إشارة إمام المسجد.

ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

ولم تقرر وزارة الأوقاف المصرية، موقف إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 داخل ساحات كبيرة من عدمه إنتظارا لما ستعلن عنه الحكومة خلال الفترة القليلة القادمة وسيتم تنفيذه من قبل الوزارة في ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.