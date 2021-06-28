تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسماعيلية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يظل موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسماعيلية، موضع بحث بالنسبة للكثير من أبناء المحافظة، ومن المقرر أن تعلن مديرية أوقاف الإسماعيلية، خريطة المساجد التي ستجرى فيها صلاة عيد الفطر المبارك، مع أسماء الأئمة المكلفين بإمامة المصلين خلال الصلاة، فضلا عن تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة الصلاة في المساجد وذلك حفاظا على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

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موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسماعيلية.. 5:22صباحًا

ووفقا لحسابات مديرية المساحة بالإسماعيلية، والحسابات الفلكية والتوقيت المحلي للمحافظة سيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:22 صباحًا، يوم 20 يوليو المقبل وهو أول أيام عيد الأضحى 2021، وفقا لحسابات معهد البحوث الفلكية، حيث ستعلن دار الإفتاء المصرية عن المعد المؤكد أيضا يوم 9 يوليو المقبل.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسماعيلية.. احمي نفسك

وناشدت مديرية الأوقاف، رواد المساجد المفتوحة لأداء الصلوات على مدار اليوم اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة، التي أقرتها وزارة الأوقاف منذ بدء جائحة كورونا المنتشرة في العالم كله، وذلك حفاظا على صحتهم وأسرهم وخوفا من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنها ستجدد الإجراءات بعد إعلان موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسماعيلية، كما سيجرى تعميم تلك الإجراءات على إدارات الأوقاف وأئمة المساجد المفتوحة أمام المصلين، وأهمهما الحفاظ على ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الخاص بكل مصلي، عند الذهاب لأداء الصلاة، فضلاً عن الحرص على الوضوء في منزله قبل الذهاب للمسجد في ظل استمرار غلق دورات المياه، لعدم نقل العدوى .