لدواعى السفر.. خطوات غلق المياه وإيقاف إصدار فواتير مياه الشرب

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة استمرار تقديم الخدمة للمواطنين والرد على كل استفساراتهم والعمل على توفير التعامل المباشر مع المواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء للرد على أي استفسار أو حل مشكلات العملاء أو إنهاء الأزمات، ففى حالة طلب غلق عداد مياه الشرب وإيقاف إصدار الفواتير على المواطن اتباع الخطوات التالية فى لإيقاف إصدار الفواتير لدواعى السفر أو خلافه أكثر من 6 أشهر.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومى للعميل.

- أخر فاتورة مصدره للعميل.

- طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

الإجراءات:

- قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

- قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق.

- سداد كافة المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلى عن فترة الغلق.

- قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

- إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.

- يتم تقديم الطلب فى مركز خدمة العملاء وسداد الرسوم.

وفى حالة طلب فتح المياه يتم تقديم الآتى:

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- بطاقة الرقم القومى للعميل أو المنتفع.

- صورة من بيان غلق المياه.

- التليفون الأرضى والمحمول للعميل.

الإجراءات:

- قيام العميل باستيفاء نموذج طلب فتح المياه.

- قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وإخطار الحاسب الآلى بفتح المياه.

- قيام الفنيين بفتح المياه محل الاشتراك.

وفى حالة طلب تصحيح قراءة خاطئة يتطلب التالى:

- تقديم طلب إلى مركز خدمة العملاء.

- بطاقة الرقم القومى للعميل.

- فاتورة المياه المطلوب تعديلها.

- صورة من القراءة بالعداد.

- التليفون الأرضى أو الهاتف المحمول.

الإجراءات المتبعة:

-المعاينة على الطبيعة لقراءة وفحص العداد ظاهريا.

- تعديل القراءة طبقا للقراءة الفعلية.

- فى حالة ثبوت الخطأ يتم إلغاء الايصالات الخاطئة وإصدار فاتورة بعد التعديل.