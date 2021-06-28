طالب طب القاهرة يواجه الكلية بأصل رقم جلوس الثانوية: «أنا مش مزور»

فادي أيمن طالب طب القاهرة، نما بداخله حلم مزاولة المهنة سنوات عدة منذ أن كان طالبا في المدرسة، كاد أن ينتهي حلمه حين جرى منعه من دخول امتحان نهاية العام الدراسي للفرقة الثانية بكلية طب قصر العيني وإبلاغه بضرورة التوجه إلى الشؤون القانونية، وكأن «البالطو الأبيض» ابتعد أميالا عن مرماه، لم يتوان لحظة في التوجه إلى الجهة المنشودة وما إن جرى فتح باب التظلم صدمته كلمات الموظف المعني بها.

بداية واقعة فادي أيمن طالب طب القاهرة

«روحت لقيتهم بيقولولي فيه طالب تاني فى كلية أسنان بنفس رقم جلوسي ونفس بياناتي و كدة فيه حد فيكم مزور ورقه»، هكذا يقول فادي أيمن طالب كلية طب قصر العيني الفرقة الثانية في بداية حديثه لـ«الوطن» عن الواقعة الغريبة، وبناء عليه جرى حرمانه من الدخول إلى الامتحان، بحسب روايته.

زيارات متكررة قطعها «فادي» إلى الهيئات الحكومية المعنية لاستخراج مستند رسمي يثبت هويته وإدراج اسمه ضمن قائمة طلاب الكلية، «لما روحت أجيب مستند رسمي من إدارة الامتحانات يثبت حقي لقيت الكارثة إن رقم جلوسي بتاع نتيجة الثانوية العامة بقى بإسم واحد تاني وإسمى مش موجود خالص وكل بياناتي بقت بتاعته»، ما زاد الأمر تعقيدا أمام طالب الطب.

فادي أيمن طالب طب القاهرة: ما زلت منتظرا تواصل الوزارة معايا

«أنا معايا أصل رقم جلوس الثانوية اللي بيثبت رقم جلوسي.. إزاي رقم جلوسي في الوزارة يتغير يبقى باسم واحد تاني»، هكذا تحدث «فادي» بلهجة تعجب واندهاش وسط مشاعر متضاربة من الحيرة والذهول من الواقعة، وبحسب ما جرى إبلاغه من أحد العاملين بالكلية، وتتواصل إدارة الكلية حاليا مع الكنترول المركزي للثانوية العامة لإثبات أصل رقم جلوسه الخاص به في مرحلة الثانوية العامة، «الكلية لسة مردتش عليا بس بعتوا للكنترول المركزي ومنتظر أعرف اللي هيحصل عشان أقدر أدخل الامتحانات».

رد التعليم على واقعة طالب طب القاهرة

وصرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك اجتماعا بين قيادات وزارة التربية والتعليم، للبحث في قضية فادي أيمن طالب طب القاهرة، الذي اتهمته كلية الطب بجامعة القاهرة بالتزوير ومنعه من دخول الامتحان، ومراجعة سجلاته بالإدارة العامة للامتحانات ومسار نتيجة الطالب، وذلك بعد توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ببحث سجلات الطالب، وإبلاغ الجامعة بالحقيقة الكاملة.

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا: «تم إصدار تعليمات للإدارة العامة للامتحانات، والكنترول التابع له الطالب ببحث ورصد درجات الطالب، وبعد التحري والتدقيق تبين من الكنترول أن الطالب فادي أيمن مظلوم ولم يقم بالتزوير».