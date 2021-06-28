نظام تقسيط الأجهزة والملابس من فاليو.. «فوائد بسيطة من غير ضمانات»

يسعى الكثيرون إلى الحصول على المنتجات المختلفة، ولكن لا يمتلكون أموالا للدفع كاش لذلك يلجأون إلى التقسيط، الذي يضعهم تحت طائلة الفائدة المرتفعة، لكن نظام فاليو وجد حلًا له مؤخرًا.

وفي هذ الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل عن نظام فاليو للتقسيط والذي يمكم من خلاله شراء الأجهزة الكهربائية والمنتجات المختلفة والملابس أيضا.

نظام فاليو للتقسيط

هو نظام تقسيط، يسهل على العميل عملية الشراء من موقع إيجي جيمير وبدون أي ضمانات.

فاليو هو «ابليكيشن» بيتم تحميله علي موبيل وبتقدر تقسط من خلاله بعد ملء البيانات المطلوبة، كما أنه يوفر للعميل نظام تقسيط يبدأ من 3 شهور حتى 36 شهرًا.

خطوات الاستفادة من نظام فاليو والشروط

إذا كنت تمتلك بطاقة ائتمان فعليك تقديم البطاقة الشخصية وإذا متاح أيضا رخصة قيادة أو إيصال مرافق ويجب تقدمهم في فرع من فروع فاليو الأقرب لك لتفعيل الحساب، وإذا لم تمتلك أي بطاقات ائتمان فعليك تقديم الورق الذي سيقدم عبر الأبليكشن وانتظار الموافقة خلال 5 إلى 7 أيام.

هل هناك فوائد؟

نعم، يوجد فوائد بسيطة ويتم تحديدها علي حسب المدة التقسيط المختارة.

الأورارق المطلوبة

نزل التطبيق على موبيلك وسجل دخول والأبليكيشن هيعرضلك كل التفاصيل والأوراق المطلوبة.

ويظهر للعملاء على الأبليكيشن في آخر صفحه عند التسجيل كافة الأوراق لمطلوبة.

أدخل بيانات الوظيفة وعنوان العمل، وصافي المرتب الشهري، وطبيعة المعاملات البنكية، ونوع السكن (إيجار - تمليك)، ومدة السكن في العنوان الحالي، ثم حدث صورتك الشخصية على الأبليكيشن.

طرق سداد الأقساط

تقدر تدفع من خلال الأبليكيشن عن طريق استخدام بطاقات الائتمان أو الدفع عن طريق فوري، مصاري، أمان، سداد.

كيف يمكن استخدم فاليو؟

سجل حساب جديد وقم بملء بياناتك وقدم الأوراق المطلوبة وفعل حسابك.

ادخل على ايجي جيمر واختار المنتج واضغط على فاليو ثم ادخل رقم الموبيل المسجل بحسابك في فاليو، ستصلك رساله برمز المرور، لو حابب تدفع أي مقدم يمكنك اختياره من القائمة، واختر مدة التقسيط المناسبة لك وبعدها هتكون تمت عملية الشراء.

وفي النهاية ستصلك رسالة بتأكيد الشراء وسيتم خصم المبلغ من حسابك في فاليو، وللاستفسار ولمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال عن طريق الخط الساخن 16671.