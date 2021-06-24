أبرز عروض البنوك حتى نهاية العام.. منها تقسيط دون فوائد

عروض البنوك واحدة من التيسيرات التي تقدمها لكسب إرضاء عملائها، وذلك من خلال تقديم عروض تتيح لهم تيسير التعاملات المالية سواء بشراء منتجات أو كسب هدايا أو فتح حسابات مجانية وغيرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أبرز عروض البنوك المتاحة خلال تلك الفترة والتي أعلنت عنها المؤسسات المالية، وذلك استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية المالية اليومية، التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

أبرز عروض البنوك

- عرض كاش باك على المشتريات حتى 15%

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني كاش باك على المشتريات حتى 15% لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 31 يوليو 2021.

ووفقا للبنك، فإن الحد الأقصى للكاش باك يترتب على نوع البطاقة، كما يجب على العملاء القيام بالحد الأدنى من المشتريات، حسب نوع البطاقة خلال فترة العرض، كما هو موضح:

- البطاقة وورلد: الحد الأدنى للكاش باك 1000 جنيه، والحد الأدنى للمشتريات 6500 جنيه.

- البطاقة الكلاسيكية: الحد الأدنى للكاش باك 300 جنيه، والحد الأدنى للمشتريات 2000 جنيه.

- البطاقة التيتانيوم: الحد الأدنى للكاش باك 500 جنيه، والحد الأدنى للمشتريات 3000 جنيه.

- البطاقة البلاتينيوم: الحد الأدنى للكاش باك 800 جنيه، والحد الأدنى للمشتريات 5000 جنيه.

- عرض تقسيط المشتريات حتى 18 شهرًا من بنك مصر

كما أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أحدث العروض للعملاء حاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، إذ يتيح البنك تقسيط المشتريات حتى 18 شهرًا دون فوائد لدى رنين.

ووفقا للعرض، فإنه يتم تقسيط الفاتورة بحد أدنى 500 جنيه، يتم تقسيط الفاتورة على 12 شهرًا بحد أدنى 2000 جنيه، ويتم تقسيط الفاتورة على 18 شهرًا بحد أدنى 5000 جنيه، ويتم تقسيط السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والموبايلات والشاشات بحد أقصى 12 شهرًا دون فوائد ودون عروض بحد أدنى 2000 جنيه.

ونوه البنك، أنه لا يسري التقسيط على أي فاتورة بها عروض ويتم تقسيط أي منتج دون سعر العرض، والتقسيط يتم عبر نقاط البيع POS لدى التاجر، ولا يوجد حد أقصى لعدد هذه العمليات.

يذكر أن العرض ساري لجميع حاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية فيزا وماستركارد «يستثنى بطاقات الشركات – العربي».

- عرض 25% كاش باك من بطاقات ماستركارد التعمير والإسكان

كما نوه بنك التعمير والإسكان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أحدث عروضه على البطاقات الائتمانية، إذ أن العرض يتيح كاش باك حتى 25% عند تجديد العضوية في «چوميا برايم» باستخدام بطاقة بنك التعمير والإسكان ماستر كارد، وأن هذا العرض سارٍ حتى ديسمبر 2021.

- عرض 33% خصما على بطاقات فيزا البنك الأهلي

وأعلن البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات فيزا الائتمانية، إذ يتيح البنك خصمًا لا يقل عن 33% في أكثر من 350 فندقًا ومنتجعًا مع Accor Live Limitless، وذلك عند استخدام بطاقات فيزا البنك الأهلي المصري.

- عرض 24 شهرا دون فوائد من بنك QNB الأهلي

وشارك بنك QNB الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، إذ يتيح البنك تقسيط المشتريات من Tradeline حتى 24 شهرًا دون فوائد، وذلك عند استخدام البطاقات الائتمانية لبنك QNB الأهلي.

ووفقا للبنك، فإن العرض:

- ساري لدى محلات Tradeline.

- ساري على منتجات Apple.

- ساري عند استخدام أي من البطاقات الائتمانية لبنك QNB الأهلي.