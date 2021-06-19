6 شروط للحصول على وحدة سكنية بالطرح الجديد.. تقسيط لمدة 30 عاما

يترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تطرح من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة.

ومن المنتطر الإعلان عن طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة «الإعلان الـ 15»، خلال هذه الأيام، وسيُطبق عليه مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أعلن عنها البنك المركزي.

ويتساءل المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن «الإعلان الـ 15»، عن شروط الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح الجديد.

ولا تختلف شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، من إعلان لآخر، ولكن تختلف أحيانا فقط في حدود الدخل، سواء لمنخفضي أو متوسطي الدخل.

وتتمثل شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3 %، وتقسيط لمدة أقصاها 30 عاما، فى:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

4- ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

5- ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

6- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.