عاجل.. شيرين عبدالوهاب: حسام حبيب من أنضف رجال الدنيا وحماتي ست عظيمة

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب التفاصيل الكاملة للأزمة المثارة خلال الساعات الماضية حول التسريبات التى نشرتها مجلة الجرس اللبنانية حول مشاكلها وخلافاتها مع زوجها الفنان حسام حبيب والتى جاءت على لسان والد زوجها حسين حبيب.

قالت شيرين فى اول رد لها على تلك الازمة عبر منصاتها الالكترونية «انا بخير ومفيش اى خطر علي حياتي، بالنسبة اللى حصل، مش هينفع ارد بكلمتين، ان حسام جوزي ده انسان من أنضف رجال الدنيا، وانسان محترم ومتربي، وبيحبني اكتر من نفسه، وميستهلش كل ده، عاوز اقولكم الراجل ده ربنا حطه فى طريقي وانا مدمرة، وحماتي ست عظيمة».

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

كانت «الوطن»، انفردت بأول رد من الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، على الفيديو الصوتي الذي تم تداوله بشكل واسع، والذي يتحدث خلاله عن خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبدالوهاب، من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأن نجله يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، في إشارة إلى اتهام نجله بالسرقة، وأنها شخصية «ملولة» وتطلب الطلاق باستمرار، وبحسب الفيديو الصوتي حسين حبيب كشف سيناريو ومخطط نجله حسام بحصوله على أموال زوجته شيرين عبدالوهاب، وأنه يحاول الزواج من فتاة أصغر منها فى السن.

ترصد «الوطن»، 5 تصريحات من الرد حسين حبيب

- كذب وافتراء

- ناس عاوزة تخرب بيوت ناس

- الله يخرب بيوتهم

- لو ليهم مقر فى مصر هقاضيهم

- ده مش صوتي

كان التسجيل المنشور لحسين حبيب والد حسام حبيب تضمن عددا كبيرا من التصريحات التى قال فيها «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

حسين حبيب: ابني يتحكم فى جميع حسابات شيرين

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

تابع: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، شيرين عايزة تقولها بتتنكي على إيه؟ ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي».