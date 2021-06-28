براحتك.. إحلال الـ«ميني فان» بـ«التوك توك» ليس إجباريا

تستعد الحكومة، لإقرار خطة عاجلة لتقنين أوضاع التوك توك في مصر، بالتنسيق بين عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أنه خلال الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل، سيجري إعلان خطة تقنين أوضاع التوك توك كاملة.

إحلال الميني فان محل التوك توك اختياري

وأضاف «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية إحلال التوك توك تدخل ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بسيارة ميني فان، بالتزامن مع عمليات إحلال سيارات الميكروباص في شهر يوليو المقبل، موضحا أن عملية إحلال السيارة الميني فان بمركبة التوك توك اختيارية قائلا: بعد توفيق وتقنين الأوضاع، ستكون حرية الاختيار متاحة أمام صاحب المركبة، بين السير بمركبته أو إحلالها بسيارة ميني فان.

خلال أيام الإعلان عن التفاصيل

وأكد «عوض» أنه خلال أيام قليلة، تنتهى اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية، من وضع الأسس والإجراءات التي من خلالها سيجرب تقنين أوضاع التوك توك، من حيث منح ملاك التوك توك تراخيص سير لهم، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته، ستوضع الضوابط اللازمة لغرض استخدام السيارات المبنى فان، لمركبة نقل ركاب جماعي تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال «عوض»، إن المستفيد يحصل على وثيقتي تأمين، إحداهما على المركبة ضد السرقة والحرائق وغيرها، والأخرى عن حياة قائد المركبة، وهما وثيقتان مخفضتان عن السوق الخارجي بنسبة 50%، لافتا إلى هناك مميزات تم تخصيصها للتوك توك منها مميزات تأمينية مثل التأمين الاجتماعي أو الصحي، وبالنسبة لتكاليف التراخيص فإن الجهات المعنية، تعمل على تخفيضها إلى أقصى حد ممكن، مشيراً إلى أنه بناء على هذه الأسس، سيتحدد الخطوات اللازمة لمشاركة التوك توك في مبادرة الإحلال، لاستبداله بسيارة مينى فان، وذلك حال رغبة مالك التوك توك في المشاركة في الاحلال.