إحلال المركبات: وضع «التوك توك» ضمن المبادرة.. وننتظر إعلان الإجراءات

قال طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن الهدف من المبادرة التخلص من السيارات القديمة في الشارع المصري واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث بدأت المبادرة بالسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، وأعلنت الحكومة مؤخرا دخول مركبات «التوك توك» ضمن المبادرة.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه أعلن اليوم مبادرة تقنين وإمكانية إحلال «التوك توك» واستلام سيارة فان 5 راكب بدلا منه، ولكن لم يعلن الإجراءات الخاصة بذلك حتى الآن، «كل صاحب توك توك لازم يكون عنده الرغبة في هذا الإحلال لأنه هيعود عليه بمنافع كثيرة».

وأوضح «عوض» أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الوزراء ستقوم بوضع كافة المحفزات الخاصة بإشراك «التوك توك» ضمن المبادرة أو تسجيله قانونيا، لافتا إلى أن المبادرة ستقوم بإضافة إحلال «التوك توك» عبر موقعها الرسمي بعد خروج تلك الإجراءات إلى النور.

من جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريح سابق له إن اجتماع اليوم، للمجلس وضع يده على حل أزمة «التوك توك» على مستوى الجمهورية وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم، حيث بات التسجيل إجباريا عبر وضع جدول زمني معين للتسجيل، وسيكون رسوم التسجيل الجديدة أقل من نصف الرسوم الحالية، «زي ما اشتغلنا على محفزات إيجابية زي تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم هنشتغل بمحفزات سلبية مثل مصادرة التوك توك غير المسجل بعد انتهاء الفترة عبر حملات تفتيشية».