أول رد من عائلة جورج فلويد لـ«الوطن» بعد الحكم بسجن قاتله 22 عاما ونصف

بعد الحكم على ضابط الشرطة السابق، ديريك شوفين، بالسجن 22 عاما ونصف بتهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية، للأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، «الوطن» تواصل مع سيلوين جونز، خال جورج فلويد، الذي يتحدث عن العائلة للإعلام بشأن مشروع قانون جورج فلويد.

وقال جونز لـ«الوطن»، إن ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، قاتل ابن شقيقته، «قام بفعل شيء سيئ، عليه أن يدفع ثمنه لفترة طويلة بداية من الآن».

سيلوين جونز: منحني فرصة لتغيير العالم وهذا ما حدث بالفعل

وأضاف جونز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عقب الحكم: «للأسف أنا لا أستطيع أن أرى ابن شقيقتي جورج فلويد الآن، لكنه منحني فرصة لتغيير العالم وهذا ما حدث بالفعل».

وفي مارس الماضي وافقت مدينة مينيابوليس الأمريكية على تسوية مع عائلة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، تقضي بحصول العائلة على مبلغ 27 مليون دولار، كتعويض عن وفاته في قبضة الشرطة، مايو 2020.

وقال سيلوين جونز، آنذاك، إن من الواضح أن هناك جوانب عديدة لأي تسوية، ومع ذلك سوف تتأكد الأسرة من أن أطفال جورج وراحتهم النفسية والمادية ستكون في طليعة أي قرارات تتخذها الأسرة.

وأضاف «جونز» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «صوت مجلس مدينة مينيابوليس بإجماع الـ13 صوتا للموافقة على التسوية، وتوجيه 500000 دولار لاستخدامها في نصب جورج فلويد التذكاري».

واختتم خال جورج فلويد حديثه، قائلا: «قضية جورج فلويد تثير الاهتمام على الصعيد العالمي؛ لأن أكثر من 6 ملايين فرد شاهدوا جريمة القتل التي اختطفت حياة جورج دون أي ندم من المسؤولين عن مقتله؛ إذ لا يمكن لأي إنسان أن يتجاهل ما شهدته عينه، نشعر بصدق أن العائلات الأخرى تتساءل ما الذي ستفعله إذا كانت في مكاننا، لكن العائلات أدركت أخيرا أن الرد (كان من الممكن أن أكون أنا، أمي، أختي، أبي، أخي، ابن عمي، أو صديقي)».

وبموجب قانون مينيسوتا، سيتعين على شوفين قضاء ثلثي عقوبته في السجن (15 عامًا)، وسيكون مؤهلا للإفراج تحت الإشراف لمدة 7 سنوات ونصف أخرى.