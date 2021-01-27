عائلة جورج فلويد: بئس المصير لترامب وأيدنا بايدن في الانتخابات (حوار)

قبل أن يفارق جورج فلويد الحياة وقبل أن تشعل صورته ممددا تحت ركبة شرطي وهو يتوسل له حتى يبقى على قيد الحياة، كان يحمل الأمريكي صاحب البشرة السمراء بين ضلوعه قلبا مليئا بالحب لعائلته، وحلم بسيط طالما سعى لتحقيقه وهو أن يكون أبا جيدا، لتشتعل بعد مقتله جروحا عميقة إزاء عدم المساواة في الولايات المتحدة، وكان مقتل فلويد، بالنسبة إلى كثيرين، مذكرا لهم بسنين من خيبة الأمل بشأن الظلم الاجتماعي والاقتصادي والتفرقة العنصرية في أمريكا.

«الوطن» حاورت سيلوين جونز، خال جورج فلويد، والذي يتحدث عن العائلة للإعلام بشأن مشروع قانون جورج فلويد، في أول حوار مع وسيلة إعلام عربية مع العائلة منذ مغادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، البيت الأبيض، والذي أثار جدلا كثيرا بتصريحاته عقب مقتل فلويد، حيث تكررت محاولات الوصول مع العائلة منذ مقتل نجلهم وتم إرجاء الحوار لوقت آخر، نظرا لتركيزهم على محاكمة المتورطين في قتل جورج، ثم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام عن القضية لعدم استغلالها من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الانتخابات الأمريكية.

وقال جونز في حواره: «دونالد ترامب متحيز ضد جميع الأشخاص ذوي البشرة السمراء بلا استثناء»، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي رفض فيه الاحتجاجات ضد مقتل ابن شقيقته، دعم المخربين الذين اقتحموا مبنى الكونجرس.

وبالأمس، أدلى الرئيس الأمريكى، جو بايدن بكلمة أثناء إعلان «أجندة المساواة العرقية»، قبل التوقيع على قائمة الأوامر التنفيذية التى تهدف إلى تعزيز المساواة فى جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، وقال إن وفاة فلويد على يد شرطى كانت نقطة تحول تجاه العدالة العرقية فى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن وفاة جورج فلويد أيقظت عشرات الملايين من الأمريكيين وغيرت أفكار الكثيرين.

وإلى نص الحوار..

- ما آخر تطورات قضية مقتل ابن أختك جورج فلويد؟

ما زلنا ننتظر أن يبدأ المسار، في الوقت الحالي نحن نركز على الوقت الذي تم تحديده وهو الثاني من مارس 2021، وسيستمر مشوارنا عقب هذا التاريخ، حيث سيحاكم ضابط الشرطة السابق ديريك تشوفين بشكل منفصل عن بقية المتهمين الآخرين، عليك أن تسامحني ، لست قادرا على قول الكثير عن تفاصيل القضية لأنها مازالت في المداولة حتى الآن بساحة القضاء.

جورج توسل لضابط الشرطة حتى يبقى على قيد الحياة

- كيف كان رحيل جورج مختلفا عن الآخرين في العائلة؟

مقتل أحد أفراد الأسرة أمر مدمر دائما للعائلات والأصدقاء والمعارف، والسبب وراء رد الفعل الهائل في جميع أنحاء العالم يرجع إلى أن الناس شاهدوا مقتله، حوادث مثل هذه نسمع عنها ولكن الأمر مختلف تماما عندما نشاهد مثل هذا الحادث الشنيع.

- كيف شاهدت مقطع الفيديو الذي يوثق مقتل جورج؟

دعني أقول لك أن الأكثر ألما في هذا الموقف هو أن تشاهد إنسان يتوسل لشخص لمدة تسع دقائق و27 ثانية لكي يتركه على قيد الحياة.

ترامب متحيز ضد جميع الأشخاص من ذوي البشرة السمراء

- برأيك ما هي أسباب التمييز العنصري؟

أعتقد أن السبب الرئيسي هو وجود أفراد ومجموعات يختارون إغلاق أعينهم ، فإن قلوبهم اتجهت إلى الكراهية الصارخة وتأييد حرمان الآخريت من الحقوق بسبب لون البشرة فقط ، ويرفضون البحث عن الحقيقة بالفعل ويرفضون تصحيح الأكاذيب التي في عقولهم والتي رواها لهم الكبار في عائلاتهم.

- هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان متحيزا ضد قضية مقتل نجل شقيقتك؟

أعتقد أن دونالد ترامب متحيز ضد جميع الأشخاص ذوي البشرة السمراء بلا استثناء.

- هل من الممكن أن تحدثنا أبرز ذكرياتك مع جورج فلويد؟

يا رجل! كنت ألعب معه دائما وأعطيته وقتا طويلا من عمري، أنا لست أكبر منه كثيرا في السن، ولذا عندما كان على قيد الحياة وهو صغير في السن، وكنت أكبر منه وتحديدا خلال مرحلة الشباب، كنت أفعل تصرفات طريفة معه، مثل وضعه في صندوق السيارة وإغلاقه عليه لمجرد العبث معه، لكنه أصبح أكثر ضخامة مني في الجسم عندما تقدم به العمر وأصبح شابا، المواقف كثيرة جدا لا يمكنني حتى إخبارك بعدد المرات التي زرته فيها في مينيابوليس.

- وما هي السمات الشخصية التي تميز بها جورج فلويد؟

يا إلهي، كان جورج ، أو بيري كما كان أفراد العائلة ينادونه ، أكبر من الحياة، أنت تعلم أنه كان يعاني من بعض المشاكل لكنه كان يمتلك قلب عظيم، دائما كان يمزح ويريد أن يكون وسط الناس لقضاء وقت ممتع معهم، لطالما كان بشوشا وذو وجه مبتسم كان معروفا بين الأصدقاء بالعملاق اللطيف.

- حدثنا عن أحلام المواطن جورج التي منعه الموت من تحقيقها؟

حسنا، أحلامه كانت بسيطة لكن أهمها بالنسبة له تلخص في أن يكون أبا جيد ولاعب كرة سلة، أعتقد أنها كانت تمثل شخصيته الطيبة.

سيلوين جونز: نعمل على دفع قانون جورج فلويد للعدالة في جهاز الشرطة

- ما هي رسالتك إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؟

علينا أن نفعل هذا، يجب أن نحصل على قانون واضح يحقق العدالة لجورج فلويد ومحاسبة أفراد الشرطة الذين قتلوه، وعلينا العمل معا لإنقاذ أمتنا، هذا ما تحتاجه بلادنا الآن.

- ما رسالتك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟

بئس المصير

- هل ترى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متناقضا لأنه يدعم الفوضى في الكونجرس رغم أنه رفض المظاهرات ضد مقتل فلويد؟

نعم إن هذا نوع من الانفصام في الشخصية

- كيف تعيش عائلة جورج فلويد الآن؟

حسنا دعني أتحدث عن نفسي فقط، أنا مشغول على مدار الساعة بالعمل من أجل العدالة العرقية ودفع قانون جورج فلويد للعدالة في جهاز الشرطة، وهو عبارة مشروع قانون في الكونجرس يتناول مجموعة واسعة من السياسات والقضايا المتعلقة بممارسات الشرطة ومساءلة إنفاذ القانون، ويشمل تدابير لزيادة المساءلة عن سوء سلوك أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز الشفافية وجمع البيانات، والقضاء على ممارسات الشرطة التمييزية، وأسافر باستمرار في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وأظهر في العديد من المدونات الصوتية، وأتحدث إلى الجامعات، لقد أصبحت هذه مهمتي في الحياة، لا أستطيع أن أفعل سوى ذلك ولن أتوقف.

- كيف تلقت عائلة فلويد نبأ فوز جو بايدن في الانتخابات؟

لقد كانوا سعداء للغاية لأنهم أيدوه، ونأمل أن يبدأ العمل ويدفع قانون جورج فلويد للشرطة من خلال الكونجرس الأمريكي.

بايدن اتصل بالعائلة أثناء الانتخابات الأمريكية

- هل يتواصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن معكم؟

كان هناك اتصال من بايدن أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية، والآن بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، نأمل أن يستمر الاتصال، ونأمل أن نساعد في إحداث التغيير المطلوب بشدة في بلدنا.