تغيير مواعيد العمل في الوادي الجديد بسبب الطقس

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أنه بناءً على نتيجة استطلاع الرأي الذي أجريّ لتحديد مواعيد العمل خلال فصل الصيف نظراَ لارتفاع درجات الحرارة نهاراَ، تقرر تعديل المواعيد لتصبح من 7 صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وأشارت المحافظة إلى أن نسبة المشاركين في الاستطلاع، الذين أعربوا عن رغبتهم في تغيير مواعيد العمل، بلغت أكثر من 44% من إجمالي الآراء، بينما جاءت نسبة مؤيدي الإبقاء على المواعيد الحالية أقل من ذلك.

وبموجب نتيجة الاستطلاع سيتم تغيير مواعيد العمل الرسمية بديوان عام محافظة الوادي الجديد، وفي الوحدات المحلية والمديريات التابعة، على أن يتم التطبيق اعتباراَمن الأحد 4 يوليو المقبل.

وأجرت محافظة الوادي الجديد استفتاءً هو الأول من نوعه، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول تعديل مواعيد العمل داخل المصالح الحكومية، بسبب الطقس في فصل الصيف، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، مما يعرض المواطنين إلى الإصابة بضربات الشمس، التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وجرى الاستفتاء حول تقديم مواعيد العمل ساعة واحدة، أو الإبقاء على المواعيد الحالية، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، الأمر الذي لاقى ترحيباً وتفاعلاً بين الموظفين والمواطنين في المحافظة المعروف عنها ارتفاع درجات الحرارة بها إلى معدلات قياسية، في مثل هذه الأوقات من كل عام.

وذكرت محافظة الوادي الجديد، عبر صفحتها الرسمية، أن هذا الاستفتاء يأتي نظراً لارتفاع درجات الحرارة نهاراً في فصل الصيف، وبناءً على مطالب العديد من العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة بتعديل مواعيد العمل خلال فصل الصيف.

وتابع البيان أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرر إجراء استطلاع رأي حول مواعيد العمل، داعياً أبناء المحافظة للمشاركة في الاستفتاء لاختيار الموعد المناسب: من 7 صباحاً إلى 1 ظهراً، أو من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً.

وتعد محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب مصر، من المحافظات الحدودية، في جنوب غرب مصر، ويبلغ عدد سكانها نحو 265 ألف نسمة، وتمثل نسبة كبيرة من مساحة الجمهورية، ويتسم طقسها في فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.